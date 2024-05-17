РИА Новости: Захарова обещала жёсткий ответ на ограничения работы СМИ из РФ в ЕС

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Мария Захарова, официальный представитель МИД России, заявила, что реакция на новое решение ЕС о запрете вещания российских СМИ, включая РИА Новости, прорабатывается.

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На брифинге в четверг Захарова подчеркнула, что ответные меры будут приняты, и западные корреспонденты их ощутят.

Мария Захарова, комментируя санкции Европейского союза в отношении российских СМИ, назвала это продолжением практики политической цензуры и попыткой зачистить информационное пространство от альтернативных точек зрения. Она напомнила, что Россия предупреждала о неизбежной ответной реакции на подобные репрессивные меры. По словам Захаровой, ответственность за это развитие событий лежит исключительно на Европейском союзе.

Ограничения на работу ряда российских СМИ начнут действовать не ранее 25 июня.