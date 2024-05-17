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В Евросоюзе продолжают гонения на российские СМИ

0:42
Мир

Евросоюз запретил трансляцию эфира РИА Новости, "Известий", "Российской газеты" и "Голоса Европы". В заявлении отмечается, что этот запрет не будет мешать сотрудникам СМИ в ЕС заниматься другой деятельностью, не связанной с вещанием.

В Евросоюзе продолжают гонения на российские СМИ
Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Подобный запрет является грубым нарушением свободы слова и мнений. Ранее репрессиям уже подверглись сотрудники канала Sputnik. Очевидно, что в условиях усложнения социально-политической обстановки в Европе и приближения выборов в европарламент, информация российских СМИ является крайне токсичной и опасной для репутации правящих евробюрократов. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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