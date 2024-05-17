В Евросоюзе продолжают гонения на российские СМИ

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Евросоюз запретил трансляцию эфира РИА Новости, "Известий", "Российской газеты" и "Голоса Европы". В заявлении отмечается, что этот запрет не будет мешать сотрудникам СМИ в ЕС заниматься другой деятельностью, не связанной с вещанием.

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Подобный запрет является грубым нарушением свободы слова и мнений. Ранее репрессиям уже подверглись сотрудники канала Sputnik. Очевидно, что в условиях усложнения социально-политической обстановки в Европе и приближения выборов в европарламент, информация российских СМИ является крайне токсичной и опасной для репутации правящих евробюрократов.