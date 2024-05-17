Учёные сообщили о последствиях приёма препаратов от давления

Учёные Ратгерского университета: лекарства от давления приводят к частым падениям

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые из Ратгерского университета обнаружили связь между препаратами от гипертонии и переломами. Оказалось, что лекарства, направленные на снижение давления, также воздействуют на чувство равновесия у человека.

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Информация из JAMA Internal Medicine указывает на увеличение происшествий, когда люди чаще падают и получают травмы, включая переломы.

После изучения данных 30 тысяч человек, исследователи выявили, что риск переломов увеличивается, в среднем, вдвое при приёме препаратов от гипертонии, особенно у пациентов в пожилом возрасте.

Это приводит к тому, что в течение первого месяца приёма таких препаратов около 5,4 пожилых пациентов из 100 получают переломы. Если у человека изначально наблюдались проблемы с координацией, ситуация только усугубляется с началом приёма данных лекарств.