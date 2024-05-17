Учёные сообщили о последствиях приёма препаратов от давления

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Учёные Ратгерского университета: лекарства от давления приводят к частым падениям

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Здоровье

Ученые из Ратгерского университета обнаружили связь между препаратами от гипертонии и переломами. Оказалось, что лекарства, направленные на снижение давления, также воздействуют на чувство равновесия у человека.

Учёные Ратгерского университета: лекарства от давления приводят к частым падениям
Фото: PxHere is licensed under Creative Commons CC0

Информация из JAMA Internal Medicine указывает на увеличение происшествий, когда люди чаще падают и получают травмы, включая переломы.

После изучения данных 30 тысяч человек, исследователи выявили, что риск переломов увеличивается, в среднем, вдвое при приёме препаратов от гипертонии, особенно у пациентов в пожилом возрасте.

Это приводит к тому, что в течение первого месяца приёма таких препаратов около 5,4 пожилых пациентов из 100 получают переломы. Если у человека изначально наблюдались проблемы с координацией, ситуация только усугубляется с началом приёма данных лекарств.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Савченко Сергей
Занимается лечением заболеваний опорно-двигательного аппарата, проводит травматологические и ортопедические вмешательства и манипуляции, внутрисуставные блокады любой сложности, медикаментозные блокады при болевом синдроме
Специалист Чеканов Максим
В качестве ортопеда-травматолога занимается лечением заболеваний опорно-двигательного аппарата
Специалист Семевский Андрей
Специализируется на лечении, диагностики и профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе плечелопаточного периартроза, остеоартроза, пяточной шпоры, сколиоза, плоскостопия, кривошеи, косолапости и др.
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