Как быстро вернуть чистоту грязному автомобильному сиденью

Хорошо, если автомобильные сиденья обиты кожей. Такой материал легко чистить от загрязнений.
Однако очистка тканевой обивки часто вызывает у водителей трудности. Но, если использовать подходящие средства, можно быстро очистить даже ткань.
Процедура проста и не требует долгой протирки поверхности.
Что нужно сделать автомобилисту
Необходимо подготовить четыре компонента: пищевую соду, лимонную кислоту, гель для мытья посуды и воду.
Также понадобятся две пластиковые бутылки.
Сначала нужно приготовить содовый раствор. Для этого заполните пол-литровую бутылку водой и добавьте пять чайных ложек соды. Тщательно перемешайте содержимое и наденьте на бутылку распылитель. Обрызгайте пятно приготовленным раствором.
Затем приготовьте второй раствор: смешайте 500 миллилитров воды, пять ложек лимонной кислоты и 50 миллилитров геля для посуды.
Предварительно обработайте содой участок новым раствором.
Сочетание соды и лимонной кислоты вызовет химическую реакцию, и смесь вспенится. Останется лишь слегка протереть пятно чистой и сухой тканью. В результате этой процедуры тканевая обивка автомобильного сиденья будет очищена даже от самых сложных загрязнений.
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