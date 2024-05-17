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Как быстро вернуть чистоту грязному автомобильному сиденью

Тканевые сиденья как новые: узнайте волшебный рецепт для чистоты

1:23
Авто

Хорошо, если автомобильные сиденья обиты кожей. Такой материал легко чистить от загрязнений.

Тканевые сиденья как новые: узнайте волшебный рецепт для чистоты
Фото: flickr.com by loubeat is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Однако очистка тканевой обивки часто вызывает у водителей трудности. Но, если использовать подходящие средства, можно быстро очистить даже ткань.

Процедура проста и не требует долгой протирки поверхности.

Что нужно сделать автомобилисту

Необходимо подготовить четыре компонента: пищевую соду, лимонную кислоту, гель для мытья посуды и воду.

Также понадобятся две пластиковые бутылки.

Сначала нужно приготовить содовый раствор. Для этого заполните пол-литровую бутылку водой и добавьте пять чайных ложек соды. Тщательно перемешайте содержимое и наденьте на бутылку распылитель. Обрызгайте пятно приготовленным раствором.

Затем приготовьте второй раствор: смешайте 500 миллилитров воды, пять ложек лимонной кислоты и 50 миллилитров геля для посуды.

Предварительно обработайте содой участок новым раствором.

Сочетание соды и лимонной кислоты вызовет химическую реакцию, и смесь вспенится. Останется лишь слегка протереть пятно чистой и сухой тканью. В результате этой процедуры тканевая обивка автомобильного сиденья будет очищена даже от самых сложных загрязнений.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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