В WADA начали рассуждения на тему допинга у китайских пловцов

Витольд Банька, глава WADA, призвал рассматривать дело китайских пловцов без политических предубеждений.
Скандал разгорелся в апреле, когда немецкий телеканал ARD сообщил о положительных тестах на триметазидин у 23 китайских спортсменов в 2021 году (за это же вещество была дисквалифицирована Камила Валиева). Несмотря на это, китайских атлетов допустили до участия в Олимпийских играх в Токио. WADA объяснило, что не может опровергнуть решение китайских коллег о случайном попадании вещества в организмы спортсменов.
Теперь Витольд Банька обещает, что WADA тщательно изучит этот вопрос. Он также отметил, что 90% американских спортсменов не соблюдают антидопинговый кодекс, а почти треть тех, кто его соблюдает, не проходили тестирование.
Впрочем, до сих пор WADA не предпринимало никаких мер в отношении американских или китайских спортсменов ввиду значительного политического и финансового влияния этих стран на организацию.
Продюсер Яна Рудковская продемонстрировала особенные завтраки для младшего сына Арсения.