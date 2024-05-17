В WADA начали рассуждения на тему допинга у китайских пловцов

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Витольд Банька, глава WADA, призвал рассматривать дело китайских пловцов без политических предубеждений.

Фото: dvidshub.net by Sgt. Edward Garibay is licensed under public domain

Скандал разгорелся в апреле, когда немецкий телеканал ARD сообщил о положительных тестах на триметазидин у 23 китайских спортсменов в 2021 году (за это же вещество была дисквалифицирована Камила Валиева). Несмотря на это, китайских атлетов допустили до участия в Олимпийских играх в Токио. WADA объяснило, что не может опровергнуть решение китайских коллег о случайном попадании вещества в организмы спортсменов.

Теперь Витольд Банька обещает, что WADA тщательно изучит этот вопрос. Он также отметил, что 90% американских спортсменов не соблюдают антидопинговый кодекс, а почти треть тех, кто его соблюдает, не проходили тестирование.

Впрочем, до сих пор WADA не предпринимало никаких мер в отношении американских или китайских спортсменов ввиду значительного политического и финансового влияния этих стран на организацию.