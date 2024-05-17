Салфетку, на которой Месси подписал свой первый контракт, продали на аукционе за впечатляющую сумму

Аукционный дом Bonhams сообщил о продаже салфетки с первым контрактом аргентинского футболиста Лионеля Месси с испанской командой "Барселона".
Этот исторический лот был продан за впечатляющую сумму £ 762 400, что примерно составляет € 900 тыс.
Согласно описанию лота, на салфетке можно увидеть подпись 13-летнего Месси, которым он согласился на свой первый контракт с клубом.
Лионель Месси сделал свой дебют за основную команду "Барселоны" в товарищеской игре против португальского "Порту" в ноябре 2003 года. Первый официальный матч Месси сыграл 16 октября 2004 года в матче с "Эспаньолом", когда он вышел на замену за восемь минут до завершения игры.
Футболист продолжал выступать за "Барселону" в течение 17 лет, до своего перехода в американский клуб "Интер Майами" в 2021 году.
Салфетка с контрактом стала своеобразным памятником великой карьеры Лионеля Месси.
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