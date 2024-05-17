Певица Виктория Соломахина рассказала о романе с юным сыном певицы Полины Гагариной

Участница шоу "Голос" Виктория Соломахина призналась, что закрутила роман с юным сыном Полины Гагариной.
Молодая вокалистка, которая успешно выступала в шоу "Голос" и стала лидером проекта, обрела на передаче свою любовь. На съёмочной площадке восходящая звезда завязала знакомство с сыном Полины Гагариной Андреем Кисловым — и между ними завязался роман.
"Мы работали вместе над песнями для проекта. Сейчас мы действительно состоим в отношениях", — рассказала Виктория в интервью VOICE.
Андрей Кислов — сын певицы Полины Гагариной. Он родился в 2007 году в Москве. Его мать — певица Полина Гагарина, а отец — актёр Пётр Кислов.
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