Певица Виктория Соломахина рассказала о романе с юным сыном певицы Полины Гагариной

Певица Виктория Соломахина рассекретила роман с сыном Гагариной

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Участница шоу "Голос" Виктория Соломахина призналась, что закрутила роман с юным сыном Полины Гагариной.

Фото: https://vk.com/solomahina.vika?ysclid=lwala1rfm4621357781 by ВК-аккаунт Виктории Соломахиной is licensed under public doman

Молодая вокалистка, которая успешно выступала в шоу "Голос" и стала лидером проекта, обрела на передаче свою любовь. На съёмочной площадке восходящая звезда завязала знакомство с сыном Полины Гагариной Андреем Кисловым — и между ними завязался роман.

"Мы работали вместе над песнями для проекта. Сейчас мы действительно состоим в отношениях", — рассказала Виктория в интервью VOICE.

Андрей Кислов — сын певицы Полины Гагариной. Он родился в 2007 году в Москве. Его мать — певица Полина Гагарина, а отец — актёр Пётр Кислов.

Ранее певица Ирина Дубцова сфотографировалась с невестой своего сына.

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