В РУСАДА объяснили, почему фигуристы, выступающие в шоу вместе с Валиевой, могут не бояться санкций

В РУСАДА подтвердили, что под санкции не подпадут фигуристы из шоу с Валиевой

1:52 Your browser does not support the audio element. Спорт

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) объяснило, что фигуристы, которые будут участниками ледовых шоу вместе с Камилой Валиевой, не будут наказаны санкциями.

Фото: Официальный аккаунт ФФККР ВКонтакте by Мария Евтеева is licensed under public domain

По словам представителей агентства, причина, по которой фигуристы, участвующие в шоу с Камилой Валиевой, не будут подвергнуты санкциям, заключается в том, что дисквалифицированная спортсменка не является персоналом других фигуристов, участвующих в шоу, и, следовательно, их взаимодействие не рассматривается как "запрещенное сотрудничество" и не является нарушением антидопинговых правил.

"Если дисквалифицированная спортсменка не осуществляет деятельность в качестве персонала спортсмена в отношении других фигуристов, участвующих в шоу, то такое взаимодействие не подпадает под определение "запрещённого сотрудничества" и не является нарушением антидопинговых правил", - сообщили в РУСАДА.

Об этом проинформировали представители пресс-службы РУСАДА, которых цитирует ТАСС.

Камила Валиева, которая была дисквалифицирована на четыре года за допинговое нарушение, в настоящее время участвует в гастролях шоу Татьяны Навки "Руслан и Людмила" в Сочи. Кроме нее, в шоу также принимают участие другие фигуристы, такие как Виктория Синицына/Никита Кацалапов и Алина Загитова, которые еще не завершили свои спортивные карьеры.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января 2024 года принял решение о дисквалификации Валиевой на четыре года из-за использования допинга. В результате этого Международный союз конькобежцев аннулировал все медали Валиевой, включая золото в командных соревнованиях на Олимпийских играх, а также на чемпионатах Европы и России.

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