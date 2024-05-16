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Навка сообщила, что ответы ВАДА на запросы об участии Валиевой в ледовом шоу положительные

Татьяна Навка заверила, что ВАДА позволяют Валиевой участвовать в её шоу

1:19
Спорт

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка объявила, что российская фигуристка Камила Валиева получила официальное разрешение от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на участие в гастролях её шоу.

Татьяна Навка заверила, что ВАДА позволяют Валиевой участвовать в её шоу
Фото: Официальный аккаунт ФФККР ВКонтакте by Мария Евтеева is licensed under public domain

Навка подчеркнула, что все детали и участия Валиевой в ледовом шоу были предварительно согласованы с агентами спортсменки, которые поддерживают постоянную коммуникацию с ВАДА.

Только после получения положительных ответов от ВАДА было принято решение о включении Камилы Валиевой в состав гастрольного шоу.

"Мы всё согласовывали с агентами Камилы. Они на связи с ВАДА, только при положительном ответе с их стороны Камила будет принимать участие в наших шоу, пока что все ответы положительные", — сказала Навка, которую цитирует ТАСС.

Ранее стало известно, что Валиева примет участие в гастролях шоу Татьяны Навки под названием "Руслан и Людмила" в Сочи.

Для Камилы это будет первое выступление после объявления ее дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Последний раз она выступала в подобном шоу 28 января в Санкт-Петербурге, за день до оглашения результатов судебных заседаний.

Пекин-2022 | Камила Валиева. Короткая программа, командный турнир
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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