США намерены пересмотреть импортные ограничения против российских алмазов

Власти США проводят пересмотр введенных ограничений в отношении российских алмазов в связи с критикой этих мер со стороны участников индустрии, об этом сообщило агентство Reuters.
США и их союзники заинтересованы в экспорте алмазов из России. Алмазы могут использоваться для различных целей, включая производство ювелирных изделий, промышленных инструментов и электроники. В России существует несколько компаний, занимающихся обработкой и продажей алмазов, а также производством бриллиантов.
Основные направления экспорта алмазов из России:
Таким образом, именно бельгийские и израильские компании лоббируют послабления в отношении санкций против импорта алмазов из России.
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