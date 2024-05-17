США намерены пересмотреть импортные ограничения против российских алмазов

Власти США проводят пересмотр введенных ограничений в отношении российских алмазов в связи с критикой этих мер со стороны участников индустрии, об этом сообщило агентство Reuters.

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США и их союзники заинтересованы в экспорте алмазов из России. Алмазы могут использоваться для различных целей, включая производство ювелирных изделий, промышленных инструментов и электроники. В России существует несколько компаний, занимающихся обработкой и продажей алмазов, а также производством бриллиантов.

Основные направления экспорта алмазов из России:

Бельгия: мировой лидер по обработке алмазов.

Индия: крупнейший производитель и экспортёр алмазов.

Израиль: крупный импортёр и производитель алмазов и бриллиантов.

Таким образом, именно бельгийские и израильские компании лоббируют послабления в отношении санкций против импорта алмазов из России.