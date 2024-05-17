Автобус, упавший в Мойку, не был неисправным

1:24 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Согласно результатам экспертизы, упавший в реку Мойку автобус был технически исправным. Эту информацию сообщают источники издания "Фонтанка".

Фото: commons.wikimedia.org by rg.ru

Результаты исследований исключают версию водителя автобуса о неисправности тормозной системы. После завершения экспертизы её выводы были приобщены к уголовному делу.

Ранее арестованный водитель Рахматшох Курбонов рассказал, что в день трагедии он вышел на утреннюю смену спустя несколько часов после того, как вернулся домой с вечерней. У первого автобуса, который он должен был вести, был сломан поворотник, поэтому он отвёз его в ремонтный центр. Затем водитель вернулся в парк за другим автобусом, у которого, по его словам, сразу же обнаружились проблемы с тормозами. Несмотря на это, он продолжил смену, и ДТП произошло через 4 часа. При падении автобуса в реку погибли 7 человек. Спастись удалось только двоим: пассажиру и водителю, которого скоро будут судить.

Наиболее распространённой версией является версия о том, что водитель уснул за рулём. Алкоголя и наркотиков в его крови обнаружено не было, но на видеозаписях с последними секундами поездки автобуса заметно, что водитель был не в адекватном состоянии.