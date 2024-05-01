Учёные совершили прорыв в трансплантации: у них получилось пересадить почку от одного плода крысы к другому

Японские ученые достигли успеха в трансплантации почечной ткани между плодами крыс, что предвещает потенциал будущих внутриутробных ксенотрансплантаций у людей.
Исследование, опубликованное на сайте bioRxiv, еще не прошло рецензирование, но показывает значительные результаты. Основное внимание уделено лечению последовательности Поттера — заболевания новорожденных с серьезным поражением почек. Процедура включала трансплантацию почек от донорских плодов крыс к реципиентам в утробе. Успех операций оценивается в 88%, при этом трансплантаты демонстрируют развитие и интеграцию с кровеносной системой хозяина.
Исследователи также экспериментировали с трансплантациями между видами, например, с использованием почек мышиных эмбрионов, что снижает риски отторжения.
Научные успехи в ксенотрансплантации и перспективы будущих исследований на людях подчеркивают значительный прогресс в этой области.
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