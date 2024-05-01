Учёные совершили прорыв в трансплантации: у них получилось пересадить почку от одного плода крысы к другому

bioRxiv: впервые удалось пересадить почку от одного плода крысы к другому

1:02 Your browser does not support the audio element. Наука

Японские ученые достигли успеха в трансплантации почечной ткани между плодами крыс, что предвещает потенциал будущих внутриутробных ксенотрансплантаций у людей.

Фото: commons.wikimedia.org by Rama is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 France

Исследование, опубликованное на сайте bioRxiv, еще не прошло рецензирование, но показывает значительные результаты. Основное внимание уделено лечению последовательности Поттера — заболевания новорожденных с серьезным поражением почек. Процедура включала трансплантацию почек от донорских плодов крыс к реципиентам в утробе. Успех операций оценивается в 88%, при этом трансплантаты демонстрируют развитие и интеграцию с кровеносной системой хозяина.

Исследователи также экспериментировали с трансплантациями между видами, например, с использованием почек мышиных эмбрионов, что снижает риски отторжения.

Научные успехи в ксенотрансплантации и перспективы будущих исследований на людях подчеркивают значительный прогресс в этой области.