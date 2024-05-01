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Полезный сорняк: готовим песто из портулака, чеснока, грецких орехов и тыквенных семечек. Вкусная намазка на хлеб!

Рецепт вкусного песто из портулака, орехов и семечек

1:29
Еда

Этот вариант классического итальянского песто прост в приготовлении и наполнен свежим вкусом листьев портулака.

Рецепт вкусного песто из портулака, орехов и семечек
Фото: commons.wikimedia.org by Yosi I is licensed under GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free

Портулак считается сорняком, но его очевидная польза для здоровья заставит вас дважды подумать, прежде чем недооценить эту богатую питательными веществами траву!

Ингредиенты

  • 1 пучок листьев портулака,
  • 1 небольшой зубчик чеснока,
  • 1/2 стакана грецких орехов,
  • 1/2 стакана тыквенных семечек,
  • 1/4 стакана оливкового масла,
  • 1 чайная ложка мёда,
  • соль и перец,
  • сок половины лимона.

Приготовление

  1. Смешайте в кухонном комбайне листья портулака, чеснок, грецкие орехи и тыквенные семечки.
  2. Медленно влейте оливковое масло, перемешивая.
  3. Приправьте лимонным соком, мёдом, солью и перцем.

Песто можно намазать на поджаренный хлеб или перемешать с макаронами.

 

Как приготовить соус песто. Быстро и вкусно!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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