Полезный сорняк: готовим песто из портулака, чеснока, грецких орехов и тыквенных семечек. Вкусная намазка на хлеб!

Рецепт вкусного песто из портулака, орехов и семечек

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот вариант классического итальянского песто прост в приготовлении и наполнен свежим вкусом листьев портулака.

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Портулак считается сорняком, но его очевидная польза для здоровья заставит вас дважды подумать, прежде чем недооценить эту богатую питательными веществами траву!

Ингредиенты

1 пучок листьев портулака,

1 небольшой зубчик чеснока,

1/2 стакана грецких орехов,

1/2 стакана тыквенных семечек,

1/4 стакана оливкового масла,

1 чайная ложка мёда,

соль и перец,

сок половины лимона.

Приготовление

Смешайте в кухонном комбайне листья портулака, чеснок, грецкие орехи и тыквенные семечки. Медленно влейте оливковое масло, перемешивая. Приправьте лимонным соком, мёдом, солью и перцем.

Песто можно намазать на поджаренный хлеб или перемешать с макаронами.