России надо стать жёстче, а проблему нелегитимного Зеленского после 20 мая решить раз и навсегда

Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"?

9:41 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

20 мая закончится официальный срок президентства Владимира Зеленского, а новые выборы, как все знают, не проводились. В связи с этим возникает вопрос, будет ли киевский режим пытаться демонстрировать какую-то видимость демократии, то есть изобретать формальные процедуры, призванные убедить всех в легитимности Зеленского?

Фото: Наша Рада - rada5.com is licensed under Public domain

Или Украина уже настолько "больной человек Европы", что никакие пиар-припарки не помогут?

На этом снимке не "фотожаба". Такой "декор" подготовило посольство ОАЭ в Киеве для одного из дипломатических мероприятий. Восток — дело тонкое. И это еще декабрь 2019 года. Уже тогда осведомлённые мудрые люди с Востока невзначай "похоронили" Зеленского, по крайней мере, символически. А Россия всё ещё его бережет, наверное, надеется на диалог.

Украина: пациент скорее жив или мёртв?

Понятие "больной человек Европы" возникло почти 200 лет назад, и как считается, впервые его употребил российский император Николай I по отношению к Османской империи. Фраза приобрела популярность и в разные времена употреблялась к различным странам мира, переживавшим внутренний кризис, и не обязательно Европы. Были и "больные "человеки" Азии". Больным человеком Европы, например, считалась Франция в 1950-е годы.

Пожалуй сейчас такой статус вполне можно присвоить и Украине, да и её нынешнему президенту. Можно даже пойти дальше и модернизировать крылатую фразу до "мёртвого человека Европы". Кладбища Украины тому доказательство.

Правда, сам Зеленский похоже себя ни больным, ни мертвым не считает, напротив, живее всех живых, и смело путешествует по городам и весям недалеко от линии фронта, совсем ни боясь ни русских бомб, ни пули снайпера. Чего уж говорить о подходящем к концу сроку президентства? Для него это, наверное, сущая мелочь.

Говорит ли всё это о том, что политическая конфигурации Украины как-то поменяется? Может, произойдёт смена декораций, чьи-то отставки и политические рокировки? Будут ли в связи этим какие-то катаклизмы в плане борьбы за власть различных влиятельных группировок?

Наиболее популярное мнение — ничего не изменится. Поскольку Зеленский не субъектен, то он и ничего не решает. За него думают Байден, Сунак, или "брюссельский гинеколог" Урсула фон дер Ляйен. Впрочем, глядя на эту троицу, язык не поворачивается сказать слово "думать". Но кто-то же там думает за всех за них?

И вообще, имеют ли в этом смысле публичные политические фигуры на Западе хоть какое-то значение?

Мы обычно считаем, что если лидер какой-то страны соглашается с линией партии Запада, то он просто марионетка. Ну а если идёт против или, по крайней мере, занимают независимую позицию, то у нас сразу ему почёт и уважение.

Почему лидеры многих стран мира заглядывают в рот США?

Не только потому, что они плоть от плоти их: долго время учились в лучших университетах США и Европы, жили там, впитывали и перенимали западный образ жизни и политической культуры. Но и потому, что просто банально боятся перечить, даже если им повезло прийти к власти честным путем и на волне народной любви. Ибо финал таких бунтарей и независимых лидеров часто весьма трагичен.

Все мы знаем примеры глав государств, которых Запад свергал и даже физически уничтожал. Это не значит, что все эти политические лидеры были со знаком "плюс" в отношении России. Но это значит, что свобода стран в выборе путей развития весьма ограничена: либо ты с Западом, либо против, и третьего не дано.

Развилка до безобразия простая. И только на пути борьбы есть привлекательные варианты один другого "краше": отставка, изгнание, арест, убийство или таинственная смерть в тюрьме. Карьерная лестница — так себе.

Вспомним для примера несколько персон из такого списка:

· Сальватор Альенде - Чили, 1973 год;

· Саддам Хуссейн - Ирак, 2006-й;

· Слободан Милошевич - Сербия, 2006-й;

· Муаммар Каддафи - Ливия, 2011-й.

Как, глядя на такие печальные примеры, глава какой-нибудь страны захочет идти против воли Запада?

Роль России в текущей ситуации

Откровенности ради надо признать, что и сама Россия виновата в том, что в мире сложилась такая практика. От многих своих интересов и друзей Москва отказалась. Сначала во время позднего СССР: ушли из Африки и Азии. Потом Россия не смогла помочь Югославии. Не предотвратила нападение на Ирак в 2003 году.

В 2011 году началась "арабская весна", и в результате "оранжевых" революций сменилось руководство во многих мусульманских странах Северной Африки и Ближнего Востока.

И только когда дошла очередь до Сирии, у нас поняли, что если ничего не делать, то так доберутся и до России. С тех пор мы своих друзей и партнёров стали поддерживать и защищать гораздо активнее. И к России потянулись многие страны.

Правда, и враждебных лидеров государств стало с тех пор ещё больше. Если мы в целом посмотрим на поведение европейских лидеров, то обратим внимание на подавляюще абсолютную разнузданность их высказываний. Более того, создается впечатление, что они даже состязаются в том, какую еще более обидную и унижающую риторику изобрести по отношению к России.

Есть ли в этой русофобии истинные "глубокие чувства" западных лидеров, или они просто заигрались как малые дети, глядя на своих старших хулиганистых братьев? Думается, что они не просто следуют единой концепции информационно-психологической войны против России, но ещё и проявляют инициативу, дабы заслужить ещё большее расположение своих покровителей.

Почему себя так ведут? Да потому что ничего не боятся. Вернее, боятся, но только своих хозяев. А вот именно по части русофобии они уверены в своей безнаказанности. Почему? Потому, что точно не боятся нас. Потому что мы им ничего не делаем и не реагируем на их уколы. В точности как те современные родители, что заразились бациллой толерантности, начитавшись модных книг по психологии, снисходительно улыбаются и твердят по поводу и без "они же дети".

России нужно стать жёстче

И в этом благородстве есть фундаментальный недостаток России перед Западом. Лидеры враждебных государств не боятся за свою жизнь и будущее, они уверены, что с ними ничего не случится. Ведь Россия добрая, мягкая, благородная страна, всячески ратующая за международное право. Не в политической традиции России уничтожать неугодных лидеров государств. И Боже упаси, если рядом с ними ещё что-то взорвется. Тогда изобретут ещё несколько "смертных" грехов и повесят их на Россию.

Как обычно говорят? "Благородно, но глупо". Ведь такие же ответные благородство и мягкость со стороны Запада нам никто не гарантирует. Скорее наоборот, обещают "кару небесную", "экономику в клочья", "стратегическое поражение" и прочие "прелести".

И в этой парадигме бесполезно кого-то о чём-то уговаривать. По крайней мере, на Украине. У киевского режима нет страха. И мы им этот страх отменили сами ещё в 2022 году, когда Владимир Путин через израильского премьер-министра передал Зеленскому слова: "Убивать не будем".

С тех пор "артист" ничего не боится. Хотя в начале СВО, по свидетельству его окружения, был в превеликом страхе. Не случайно тогда Зеленский звонил израильскому президенту, пытаясь окольными путями выведать свою судьбу. Ну вот жизнь ему подарили. Видимо, в благодарность он теперь отнимает жизни сотен тысяч украинцев.

Наблюдая неадекватность и невменяемость киевского режима, порой приходишь к мысли, а может, уже пора решить этот вопрос кардинально, раз и навсегда? Наверняка в России сейчас так думают многие.

Придут другие, и они уже точно не будут такими буйными. Как раз близится удачный момент. 21 мая легитимность Зеленского на посту президента Украины окажется под вопросом.

На популярное ныне мнение, что от смены персоны во главе Украины ничего не поменяется, можно возразить: зависит от того, как эта смена произойдёт, и в какое бытие или небытие уйдёт прежний глава государства. Если судьба Зеленского окажется незавидна, то новых "юношей со взором горящим", желающих взойти на этот "горячий" пост, может просто не найтись.

И Россия здесь ничего нового не изобретает. Мы просто вынуждены применять то же оружие, что и против нас. А по отношению к откровенным врагам пора уже избавиться от вечного комплекса кота Леопольда с его "давайте жить дружно".