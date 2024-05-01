Во Франции сообщили об усилении мер безопасности накануне Олимпиады-2024

Количество пограничников в аэропортах Франции перед ОИ-2024 будет увеличено

1:28 Your browser does not support the audio element. Спорт

Власти Франции планируют увеличить количество пограничников в аэропортах на 1900 сотрудников в рамках подготовки к Олимпиаде.

Фото: www.flickr.com by Эрик Чан is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Также власти собираются усилить меры по борьбе с незаконными таксистами, которые предлагают свои услуги пассажирам в аэропорту без предварительного заказа через приложение.

Об этих мерах рассказала министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера. Глава ведомства подчеркнула важность нормальной обстановки в аэропортах накануне важнейших мировых соревнований.

"За последние недели у нас произошло 85% арестов и дополнительных проверок. Впечатления в аэропорту станут первым и последним воспоминанием, которое заберут спортсмены, средства массовой информации со всего мира и многочисленные посетители", — сказала Удеа-Кастера, которую цитирует Inside The Games.

Кроме того, во время церемонии Олимпийских игр 2024 года планируется закрыть воздушное пространство над Парижем на шесть часов.

На протяжении всех игр порядок будут обеспечивать 18 000 французских военнослужащих, из которых 3 000 целенаправленно будут вести воздушное наблюдение. Кроме них, на спортивных объектах будут находиться приблизительно 35 000 французских полицейских и жандармов.