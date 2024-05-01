Певица Валерия показала, откуда у неё такая хорошая генетика, опубликовав фото с 86-летней мамой

Певица Валерия поделилась семейным контентом, показав свои посиделки с 86-етней мамой.
Певица Валерия в своём "Инстаграме*" разместила видео, на котором они с мамой сидят за столом и беседуют.
"Пусть все услышат, какая у меня мамуля. Беру с неё пример, да и не только я, а все, кто с ней соприкасается", — написала звезда по кадрами с родительницей.
Мама певицы Валерии — Галина Перфилова, заслуженный работник культуры, преподаватель музыкальной школы Аткарска по классу фортепиано.
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* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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