Прохор Шаляпин показал кадры со своего бракосочетания с Волочковой: наша с Настюхой свадьба

Певец Прохор Шаляпин поделился фото со свадебного торжества. В роли невесты выступила Анастасия Волочкова.
Прохор Шаляпин опубликовал в Инстаграм* снимки со своей экзотической свадьбы. На фото артист в турецком одеянии держит на коленях облачённую в пурпур балерину Анастасию Волочкову.
"Наша с Настюхой турецкая свадьба", — подписал кадры шоумен.
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"Вот это красота. Анастасия как принцесса лебедь";
"Сулейман уже не тот"
"На Мальдивы с Прохором. А когда нормальная русская свадьба будет у Насти?" — писали фолловеры под постом Шаляпина.
Ранее Прохор Шаляпин объяснил, чем его привлекает Анастасия Волочкова.
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