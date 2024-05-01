Прохор Шаляпин показал кадры со своего бракосочетания с Волочковой: наша с Настюхой свадьба

Прохор Шаляпин сыграл с Волочковой турецкую свадьбу

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин поделился фото со свадебного торжества. В роли невесты выступила Анастасия Волочкова.

Фото: https://www.instagram.com/shalyapin_officia by Инстаграм Прохора Шаляпина is licensed under public domain

Прохор Шаляпин опубликовал в Инстаграм* снимки со своей экзотической свадьбы. На фото артист в турецком одеянии держит на коленях облачённую в пурпур балерину Анастасию Волочкову.

"Наша с Настюхой турецкая свадьба", — подписал кадры шоумен.

Подписчикам зашёл такой контент.

"Вот это красота. Анастасия как принцесса лебедь"; "Сулейман уже не тот" "На Мальдивы с Прохором. А когда нормальная русская свадьба будет у Насти?" — писали фолловеры под постом Шаляпина.

Ранее Прохор Шаляпин объяснил, чем его привлекает Анастасия Волочкова.

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