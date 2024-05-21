Пряности красоты: секреты молодости и здоровья из вашей кухни

Против прыщей и целлюлита: специи для сохранения молодости и красоты

1:56 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Красота начинается изнутри, и здоровое питание помогает продлить молодость и сохранить стройность фигуры. Нутрициологи уверены, что специи — важная часть правильного рациона, так как они не только улучшают вкус еды и предотвращают переедание, но и благотворно влияют на организм. Если вы используете только соль и черный перец, пора разнообразить рацион пряностями.

Фото: flickr.com by Tim Sackton is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Кориандр (кинза) подходит к мясу, овощам и рыбе, продлевает молодость, восстанавливает фертильность, выводит лишнюю жидкость, избавляет от отеков и ускоряет метаболизм, но противопоказан при заболеваниях почек, печени, гастрите и беременности. Коричневая горчица снижает уровень холестерина, ускоряет метаболизм, уменьшает риск мигрени и акне, а также используется в масках для роста волос. Розмарин, с его ярким ароматом, имеет антибактериальные свойства, устраняет мигрени и мышечные боли, помогает работе желудка, и его эфирное масло смягчает кожу и устраняет неприятный запах ног. Зеленый кардамон, богатый витаминами и эфирными маслами, способствует выработке коллагена, укрепляет ногти и волосы. Кашмирский чили нормализует работу желудка, улучшает сон и устраняет усталость, а в косметологии используется для роста волос и борьбы с целлюлитом. Куркума содержит фосфор, железо и витамины группы B, выводит токсины, улучшает состояние кожи и волос, борется с вирусами, но может вызвать аллергию.

Корица снижает уровень сахара в крови, уменьшает аппетит, помогает сбросить вес, используется в косметологии для борьбы с высыпаниями и укрепления волос, но противопоказана при беременности, аллергии, гипертонии и высокой температуре.