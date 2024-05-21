Быстрое избавление от пигментных пятен: советы врача-косметолога

Доктор Курганская предложила эффективные методы быстрого устранения пигментных пятен

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Пигментные пятна встречаются у многих людей по различным причинам, включая наследственность и переизбыток ультрафиолета. Они появляются быстро, но избавиться от них кажется сложной задачей. Однако, по словам врача-косметолога Натальи Курганской, существуют способы быстрого удаления пигментации как профессиональными средствами, так и в домашних условиях.

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Профессиональные методы включают лазерную терапию, химические пилинги и интенсивную пульсированную светотерапию (IPL). Лазерная терапия направленно воздействует на меланин, разрушая его и стимулируя обновление кожи, с легким покраснением и шелушением в период реабилитации. Химические пилинги используют растворы для удаления поверхностных слоев кожи, что стимулирует обновление клеток и улучшает тон и текстуру кожи, сопровождаясь легким шелушением и покраснением. IPL-терапия использует свет для разрушения меланина и улучшения цвета кожи, с минимальными реабилитационными проявлениями, такими как небольшое покраснение или отечность.

Домашние средства также могут быть эффективными. Продукты с витамином C обладают отбеливающими свойствами и уменьшают видимость пигментных пятен. Ниацинамид (витамин B3) помогает уменьшить гиперпигментацию и улучшить текстуру кожи. Гликолевая кислота в продуктах способствует эксфолиации и улучшению тона кожи.

Сочетание профессиональных и домашних средств может быть эффективным подходом к удалению пигментных пятен. После процедур, таких как лазерная терапия или химический пилинг, домашние средства могут поддерживать результаты и ускорять восстановление кожи. Однако важно обсудить использование этих средств с дерматологом, чтобы избежать нежелательных реакций и максимизировать эффективность лечения.

Необходимо помнить о дальнейшем уходе за кожей и защите ее от солнца после удаления пигментных пятен, чтобы предотвратить их повторное появление, сайт aif.ru.