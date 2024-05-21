Выдвижные ручки могут оказаться ловушкой в аварии

Выдвижные ручки дверей автомобилей, которые стали популярны благодаря моделям как Tesla и Mercedes, представляют собой эстетически привлекательную инновацию.
Однако они могут создавать риски в чрезвычайных ситуациях, так как в случае аварии и отсутствия электроснабжения ручки могут остаться втянутыми, что затрудняет доступ спасателей к пассажирам. ADAC подчеркивает, что механические решения для выдвижения ручек могут повысить шансы на быстрое открытие дверей.
Также важно, чтобы автомобили имели возможность аварийного отпирания дверей, и владельцы должны быть осведомлены об этом. В качестве дополнительной меры безопасности рекомендуется наличие аварийного молотка для разбивания окон, хотя его эффективность может быть ограничена из-за ламинированного стекла.
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