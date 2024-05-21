Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Молдавия подписала соглашение о сотрудничестве с ЕС
Россиянам назвали плюсы беспородных котов
Лётчики из ВСУ завершили обучение пилотированию на F-16
Мьюинг: тренировка для молодости лица
Риски удаления катализатора из выхлопной системы автомобиля: почему это плохая идея?
Туристка посоветовала, какие две вещи не стоит брать с собой в путешествие
Полковник Сыртланов: российский ВПК успешно решает задачи, связанные с ходом СВО
"Авито Услуги": по стране вырос спрос на строительство вспомогательных построек
Можно ли похудеть за 2 недели до лета: эндокринолог Балашова раскрыла секрет
Выдвижные ручки могут оказаться ловушкой в аварии

Модные выдвижные ручки дверей: стиль или риск для безопасности?

0:51
Авто

Выдвижные ручки дверей автомобилей, которые стали популярны благодаря моделям как Tesla и Mercedes, представляют собой эстетически привлекательную инновацию.

Модные выдвижные ручки дверей: стиль или риск для безопасности?
Фото: Wikipedia by Augustas Didžgalvis is licensed under CC BY-SA 4.0

Однако они могут создавать риски в чрезвычайных ситуациях, так как в случае аварии и отсутствия электроснабжения ручки могут остаться втянутыми, что затрудняет доступ спасателей к пассажирам. ADAC подчеркивает, что механические решения для выдвижения ручек могут повысить шансы на быстрое открытие дверей.

Также важно, чтобы автомобили имели возможность аварийного отпирания дверей, и владельцы должны быть осведомлены об этом. В качестве дополнительной меры безопасности рекомендуется наличие аварийного молотка для разбивания окон, хотя его эффективность может быть ограничена из-за ламинированного стекла.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Ксения Собчак спешно улетела из России, используя вертолёт, чтобы добраться до пункта назначения

За последние два года российские знаменитости стали редкими гостями на Каннском кинофестивале.

Ксения Собчак вернулась на Каннский кинофестиваль после двухлетнего перерыва
Главное, не допустить лук расти в высоту
Лук в стрелки не пойдёт: что для этого нужно сделать?
Эти угощения выжигают питомца изнутри: какие угощения запрещены для домашних животных
"Она крестьянка обычная": Шаляпин заявил о желании провести ночь с Пугачёвой
Ракеты "Искандер" нанесли удары возмездия по аэродромам ВСУ и НАТО Дмитрий Плотников Нетаньяху в розыске? МУС покинут многие страны, а США — Ближний Восток Любовь Степушова Крапива: и лечит, и кормит, и одежда, и лекарство Сергей Лебедев
С какого момента начинается кошачья старость: песок не сыпется
Самые красивые кошки в мире: три самых восхитительных пород
Рассказываем о процессе мульчирования травой, который полезен для плодородия почвы
Рассказываем о процессе мульчирования травой, который полезен для плодородия почвы
Последние материалы
Лётчики из ВСУ завершили обучение пилотированию на F-16
Мьюинг: тренировка для молодости лица
Модные выдвижные ручки дверей: стиль или риск для безопасности?
Риски удаления катализатора из выхлопной системы автомобиля: почему это плохая идея?
Туристка посоветовала, какие две вещи не стоит брать с собой в путешествие
Полковник Сыртланов: российский ВПК успешно решает задачи, связанные с ходом СВО
"Авито Услуги": по стране вырос спрос на строительство вспомогательных построек
Можно ли похудеть за 2 недели до лета: эндокринолог Балашова раскрыла секрет
Как приготовить смузи из абрикосов и яблок
Как справиться с неудобной обувью и предотвратить мозоли и усталость ног
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников