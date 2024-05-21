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Эндокринолог Балашова: поначалу организм теряет лишние килограммы за счёт воды, затем за счёт мышечной ткани и только потом за счёт жировой

Можно ли похудеть за 2 недели до лета: эндокринолог Балашова раскрыла секрет

1:13
Здоровье

До лета осталось около 2 недель. Хватит ли этого, чтобы успеть похудеть к лету, Pravda.Ru рассказала врач-эндокринолог, доцент кафедры клинической лабораторной диагностики МОНИКИ им. М. Ф. Вернадского Наталья Балашова.

Можно ли похудеть за 2 недели до лета: эндокринолог Балашова раскрыла секрет
Фото: flickr.com by Скотт Уэбб is licensed under Creative Commons CC0 1.0

По её мнению, тем, кто начал худеть сейчас в надежде успеть к лету, не добиться каких-либо значительных успехов.

"Жировая ткань может уйти до 500 граммов в неделю при условии, если мы ограничиваем рацион, начинаем двигаться, тренировать мышцы силовыми нагрузками. Получается, что до двух килограммов в месяц можно терять. Чтобы похудеть на 3-4 килограмма при активном похудении достаточно двух месяцев, может быть, чуть побольше", — заявила она.

Врач также рассказала, что при похудении поначалу организм избавляется от лишних килограмм за счёт воды, затем от мышечной ткани и только потом от жировой.

Наталья Балашова очень критично относится к экстремальным методам похудения. Помимо всего прочего, когда человек ограничивает свой рацион, то он недополучает витамины и микроэлементы.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
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Специализируется на обследовании и лечении пациентов с сахарным диабетом
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