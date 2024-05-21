Эндокринолог Балашова: поначалу организм теряет лишние килограммы за счёт воды, затем за счёт мышечной ткани и только потом за счёт жировой

До лета осталось около 2 недель. Хватит ли этого, чтобы успеть похудеть к лету, Pravda.Ru рассказала врач-эндокринолог, доцент кафедры клинической лабораторной диагностики МОНИКИ им. М. Ф. Вернадского Наталья Балашова.
По её мнению, тем, кто начал худеть сейчас в надежде успеть к лету, не добиться каких-либо значительных успехов.
"Жировая ткань может уйти до 500 граммов в неделю при условии, если мы ограничиваем рацион, начинаем двигаться, тренировать мышцы силовыми нагрузками. Получается, что до двух килограммов в месяц можно терять. Чтобы похудеть на 3-4 килограмма при активном похудении достаточно двух месяцев, может быть, чуть побольше", — заявила она.
Врач также рассказала, что при похудении поначалу организм избавляется от лишних килограмм за счёт воды, затем от мышечной ткани и только потом от жировой.
Наталья Балашова очень критично относится к экстремальным методам похудения. Помимо всего прочего, когда человек ограничивает свой рацион, то он недополучает витамины и микроэлементы.
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