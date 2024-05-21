Думаете удалить катализатор для мощности? Вот почему вы можете пожалеть об этом

Удаление катализатора из выхлопной системы автомобиля, популярное в России для увеличения мощности или снижения расхода топлива, может привести к серьезным негативным последствиям.
Такая модификация увеличивает температуру выхлопных газов и их токсичность, ускоряя износ деталей и вредя окружающей среде. Это действие также незаконно в России, ведет к потенциальным штрафам, а также может аннулировать гарантию автомобиля и снизить его рыночную стоимость.
Вместо незаконных изменений эксперты рекомендуют искать законные способы улучшения производительности автомобиля.
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