Думаете удалить катализатор для мощности? Вот почему вы можете пожалеть об этом

Риски удаления катализатора из выхлопной системы автомобиля: почему это плохая идея?

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Удаление катализатора из выхлопной системы автомобиля, популярное в России для увеличения мощности или снижения расхода топлива, может привести к серьезным негативным последствиям.

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Такая модификация увеличивает температуру выхлопных газов и их токсичность, ускоряя износ деталей и вредя окружающей среде. Это действие также незаконно в России, ведет к потенциальным штрафам, а также может аннулировать гарантию автомобиля и снизить его рыночную стоимость.

Вместо незаконных изменений эксперты рекомендуют искать законные способы улучшения производительности автомобиля.