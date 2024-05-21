Как часто разрешается опрыскивать кустарники от вредителей

Рассказываем, когда нужно скорее помочь растениям

1:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Опрыскивание кустарников от вредителей является важным мероприятием для сохранения их здоровья и красоты. Однако, как и любое другое земледельческое дело, это требует осторожности и знания, чтобы не нанести вред самим растениям и окружающей среде.

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Вопрос о том, как часто можно опрыскивать кустарники, зависит от нескольких факторов, таких как тип используемых химических средств, вид вредителя, степень заражения и время года. Опрыскивание может проводиться как профилактически, так и по мере появления вредителей.

Важно помнить, что чрезмерное опрыскивание может привести к накоплению химических веществ в почве и тканях растений, что в конечном итоге может привести к ослаблению их здоровья. Поэтому рекомендуется следовать инструкциям на упаковке химических средств, проконсультироваться с специалистом и использовать только рекомендованные средства.

Наиболее часто кустарники опрыскивают весной перед началом активного роста, а также осенью перед окончанием вегетационного периода. В этот период растения наиболее уязвимы для вредителей, таких как клещи, листовертки, моли и др.

Однако, если вы обнаружили признаки заражения на своих кустарниках, необходимо приступить к опрыскиванию немедленно, даже если это не сезон для этого. Важно также учитывать погодные условия - опрыскивание лучше проводить в тихую погоду без дождя, чтобы средство могло хорошо проникнуть в растение.