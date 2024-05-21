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Как часто разрешается опрыскивать кустарники от вредителей

Рассказываем, когда нужно скорее помочь растениям

1:36
Садоводство » Деревья и кустарники

Опрыскивание кустарников от вредителей является важным мероприятием для сохранения их здоровья и красоты. Однако, как и любое другое земледельческое дело, это требует осторожности и знания, чтобы не нанести вред самим растениям и окружающей среде.

Рассказываем, когда нужно скорее помочь растениям
Фото: Cliché personnel - own work by Spedona (Spedona) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Вопрос о том, как часто можно опрыскивать кустарники, зависит от нескольких факторов, таких как тип используемых химических средств, вид вредителя, степень заражения и время года. Опрыскивание может проводиться как профилактически, так и по мере появления вредителей.

Важно помнить, что чрезмерное опрыскивание может привести к накоплению химических веществ в почве и тканях растений, что в конечном итоге может привести к ослаблению их здоровья. Поэтому рекомендуется следовать инструкциям на упаковке химических средств, проконсультироваться с специалистом и использовать только рекомендованные средства.

Наиболее часто кустарники опрыскивают весной перед началом активного роста, а также осенью перед окончанием вегетационного периода. В этот период растения наиболее уязвимы для вредителей, таких как клещи, листовертки, моли и др. 

Однако, если вы обнаружили признаки заражения на своих кустарниках, необходимо приступить к опрыскиванию немедленно, даже если это не сезон для этого. Важно также учитывать погодные условия - опрыскивание лучше проводить в тихую погоду без дождя, чтобы средство могло хорошо проникнуть в растение.

Чем опрыскивать сад весной. Обработка сада от болезней и вредителей
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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