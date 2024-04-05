Певец Прохор Шаляпин объяснил, чем его привлекает балерина Анастасия Волочкова

Прохор Шаляпин осыпал комплиментами балерину Анастасию Волочкову

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин перечислил достоинства балерины Анастасии Волочковой.

Фото: https://www.instagram.com/shalyapin_official by Инстаграм Прохора Шаляпина is licensed under public domain

Выпускник "Фабрики звёзд" опубликовал в Инстаграм* совместное фото со своей подругой Анастасией Волочковой.

Прохор рассказал под снимком, чем его так привлекает экс-прима Большого театра.

"Бесконечно талантливая, творческая душа с добрым сердцем — Анастасия Волочкова", — осыпал звезду балета комплиментами Шаляпин.

Ранее постройневшая Анастасия Волочкова рассказала, чем она питается.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской