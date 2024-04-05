Певец Прохор Шаляпин объяснил, чем его привлекает балерина Анастасия Волочкова

Прохор Шаляпин перечислил достоинства балерины Анастасии Волочковой.
Выпускник "Фабрики звёзд" опубликовал в Инстаграм* совместное фото со своей подругой Анастасией Волочковой.
Прохор рассказал под снимком, чем его так привлекает экс-прима Большого театра.
"Бесконечно талантливая, творческая душа с добрым сердцем — Анастасия Волочкова", — осыпал звезду балета комплиментами Шаляпин.
Ранее постройневшая Анастасия Волочкова рассказала, чем она питается.
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