Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рецепт домашнего острого соуса
Турецкий курортный город Бодрум перенёс начало летнего сезона на один месяц
Психолог Хорс дал советы о том, как сохранить мотивацию во время диеты
Режиссёр Барри Дженкинс заступился за фильм "Муфаса: Король Лев"
В шоу "Маска" разоблачили персонажа в костюме матрёшки
Медведев назвал матч с американцем Полом в Мадриде подготовкой к Олимпиаде
Состояние Илона Маска выросло на 37 млрд долларов
Медсправку отменили, светофоры перенастроили и ещё 3 важных изменения для водителей
Галактики в ранней Вселенной развивались на удивление быстро
Интересное решение в ландшафтном дизайне: рассказываем про сухие ручьи

Сухие ручьи для оформления сада

1:04
Садоводство » Ландшафт

Сухие ручьи — интересный элемент ландшафтного дизайна, пришедший к нам из Японии. Они создают иллюзию воды с помощью гравия, гальки и песка, придавая участку атмосферу умиротворения. Они требуют меньше ухода, чем настоящие водоёмы, и могут служить для скрытия неровностей и разделения зон на участке.

Сухие ручьи для оформления сада
Фото: commons.wikimedia.org by FriendsofMBG is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Устройство такого ручья начинается с выбора места и формы, после чего выкапывается траншея и укладывается плотный материал для предотвращения прорастания сорняков. Камни разного размера используются для создания эффектного вида, а среди растений для оформления могут быть выбраны различные виды почвопокровников, кустарников и многолетних цветов.

Декоративные мостики и различные элементы освещения могут дополнить композицию. Всё это делает сухие ручьи привлекательным и интересным дополнением к ландшафтному дизайну. Однако, они не могут полностью заменить настоящие ручьи, их журчание и спокойствие.

❀ Сухой ручей: процесс создания и декорирования, идеи
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Прохор Шаляпин показал кадры со своего бракосочетания с Волочковой: наша с Настюхой свадьба

Певец Прохор Шаляпин поделился фото со свадебного торжества. В роли невесты выступила Анастасия Волочкова.

Прохор Шаляпин сыграл с Волочковой турецкую свадьбу
Стас Михайлов рассматривает завершение карьеры из-за усталости голоса
Конец эры: Стас Михайлов может покинуть сцену из-за проблем с голосом
Бездрожжевое тесто на кефире: из него получаются вкусная пицца и пирожки
Буду слушаться маму, папу и дядю: Никита Панфилов из сериала "Сладкая жизнь" узнал об измене жены от маленького сына
Украинские военные готовятся к скорому отступлению из Часова Яра Дмитрий Плотников Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев
Мудрая цитата Юрия Никулина, в которой он простыми словами объяснил, что такое счастье
Куличи на Пасху: делаем для них жидкое тесто на желтках, молоке и дрожжах
Лолита превратила день в праздник: волшебный визит певицы в Дом милосердия
Лолита превратила день в праздник: волшебный визит певицы в Дом милосердия
Последние материалы
Медведев назвал матч с американцем Полом в Мадриде подготовкой к Олимпиаде
Состояние Илона Маска выросло на 37 млрд долларов
Медсправку отменили, светофоры перенастроили и ещё 3 важных изменения для водителей
Галактики в ранней Вселенной развивались на удивление быстро
Власти Таиланда рассматривают возможность возобновления прямых рейсов в Россию
bioRxiv: впервые удалось пересадить почку от одного плода крысы к другому
Как приготовить с вечера овсянку с семенами чиа и вишней на завтрак
Поляки протестуют против втягивания их страны в войну на Украине
Эксперты объяснили, почему после 40 лет сложнее худеть
Посадите на участке долихос
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников