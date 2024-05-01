Интересное решение в ландшафтном дизайне: рассказываем про сухие ручьи

Сухие ручьи для оформления сада

1:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство Ландшафт

Сухие ручьи — интересный элемент ландшафтного дизайна, пришедший к нам из Японии. Они создают иллюзию воды с помощью гравия, гальки и песка, придавая участку атмосферу умиротворения. Они требуют меньше ухода, чем настоящие водоёмы, и могут служить для скрытия неровностей и разделения зон на участке.

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Устройство такого ручья начинается с выбора места и формы, после чего выкапывается траншея и укладывается плотный материал для предотвращения прорастания сорняков. Камни разного размера используются для создания эффектного вида, а среди растений для оформления могут быть выбраны различные виды почвопокровников, кустарников и многолетних цветов.

Декоративные мостики и различные элементы освещения могут дополнить композицию. Всё это делает сухие ручьи привлекательным и интересным дополнением к ландшафтному дизайну. Однако, они не могут полностью заменить настоящие ручьи, их журчание и спокойствие.