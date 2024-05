Начало туристического сезона в Бодруме перенесено на июнь из-за проблем с подготовкой пляжей и финансовых трудностей

В этом году власти курортного города Бодрум решили отложить начало летнего туристического сезона на месяц, с первого мая до первого июня. Это решение было обусловлено несколькими факторами.

Фото: flickr.com by Алекс Проймос is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic