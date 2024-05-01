Начало туристического сезона в Бодруме перенесено на июнь из-за проблем с подготовкой пляжей и финансовых трудностей

Турецкий курортный город Бодрум перенёс начало летнего сезона на один месяц

В этом году власти курортного города Бодрум решили отложить начало летнего туристического сезона на месяц, с первого мая до первого июня. Это решение было обусловлено несколькими факторами.

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В отличие от Антальи, где летний сезон начался на месяц раньше обычного, Бодрум столкнулся с противоположной ситуацией. Обычно открытие сезона в этом городе на берегу Эгейского моря происходит 1 мая, но в текущем году мероприятия были перенесены на месяц вперёд.

Одной из причин задержки является недостаточная подготовка муниципалитетом 83 общественных пляжей к приему отдыхающих. По информации turizmnews. com, все еще ведутся работы по выравниванию песка, ремонту душевых, умывальников и кабинок для переодевания. Ожидается, что все благоустройство будет завершено к первому июня. Тем не менее, местные отели уже функционируют.

Власти указывают на то, что в Бодруме комфортная погода для пляжного отдыха установится позже, чем обычно. Владельцы отелей также выражают обеспокоенность из-за финансовых трудностей, связанных с инфляцией в Турции. Кроме того, отмечается снижение числа туристов из-за рубежа, что также повлияло на решение о переносе даты начала сезона.