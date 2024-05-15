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7 признаков износа ремня ГРМ, которые могут спасти ваш двигатель от поломки

Автомеханик объяснил, как понять, что ремень ГРМ требует срочной замены

2:25
Авто

Производитель любого современного автомобиля устанавливает регламент обслуживания, включающий ключевые моменты, такие как замена ремня ГРМ. Однако его срок службы может варьироваться: ремень может прослужить дольше указанного времени или выйти из строя раньше. Многое зависит от водителя, поэтому важно уметь распознавать признаки износа ремня, как объяснил автомеханик в интервью порталу naavtotrasse.ru.

Автомеханик объяснил, как понять, что ремень ГРМ требует срочной замены
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Итак, на что следует обратить внимание, чтобы понять, что ремень ГРМ изношен и его пора заменить? Замена этого элемента требует значительных финансовых вложений, так как обычно вместе с ним заменяются и другие расходные материалы.

Лучше всего следовать регламенту и менять ремень чуть раньше установленного срока, что обеспечит надежную работу мотора и предотвратит его поломку.

Тем, кто привык экономить, включая замену ремня ГРМ, следует ориентироваться на характерные признаки его износа. Например, если возникают проблемы, можно услышать характерный свист при работе двигателя. Этот шум будет слышен как снаружи, так и внутри автомобиля, и укажет на необходимость замены ремня, о чем скажет любой специалист.

Однако, не только посторонний шум должен насторожить водителя. Важно регулярно проверять подкапотное пространство и уровень технических жидкостей.

Многие автолюбители, небрежно относясь к этой процедуре, могут пролить жидкость на ремень. В таком случае его следует заменить незамедлительно.

Практика показывает, что после попадания жидкости ремень изнашивается быстрее. Также стоит обратить внимание на его внешний вид: если на ремне есть следы деформации, потертости, трещины или царапины, его необходимо заменить, чтобы избежать обрыва в самый неподходящий момент.

Напоминать о последствиях обрыва ремня, вероятно, не нужно.

Обрыв ремня приводит к серьезным финансовым затратам на ремонт двигателя, к чему не все автомобилисты готовы. Поэтому лучше избегать экономии на таких расходниках, как ремень, масляный и топливный фильтры, тормозные колодки, заменяя их вовремя. Это обеспечит безопасность, долгую службу автомобиля и убережет от непредвиденных крупных расходов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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