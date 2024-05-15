Если очень хочется сладкого, то обязательно надо приготовить этот банановый молочный пирог к чаю
Банановый молочный пирог без яиц: вкусный десерт к чаю
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Банановый молочный пирог без яиц — это вкусный десерт, который очень легко приготовить, чтобы порадовать своих близких.
Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Всё, что вам нужно, — это банан, молоко, масло, пшеничная мука, манная крупа, сахарная пудра, цукаты, корица и пищевая сода.
Ингредиенты
- 1 банан
- 2 стакана пшеничной муки
- 1/2 стакана сахарного песка
- 2 чайные ложки разрыхлителя
- 1 чайная ложка молотой корицы
- 1/2 чайной ложки соли
- 1 стакан молока
- 1/2 стакана манной крупы
- 1/2 стакана растительного масла
- 1 чайная ложка пищевой соды
- 2 столовые ложки цукатов
- 1 чайная ложка сливочного масла
Приготовление
- Возьмите миску и смешайте пшеничную муку, пищевую соду и разрыхлитель. Хорошо перемешайте ложкой.
- В отдельную миску добавьте молоко и сахар. Затем медленно добавьте масло, молоко. Убедитесь, что сахар полностью растворился. Затем добавьте соль, цукаты и порошок корицы и хорошо перемешайте.
- Очистите бананы и разомните в миске. Добавьте банановое пюре в молочную смесь и хорошо перемешайте ложкой.
- Медленно добавьте сухую смесь в молочную. Как следует перемешайте тесто и накройте крышкой на 10 минут.
- Смажьте маслом форму для выпечки, посыпьте манкой, вылейте тесто в форму и запекайте в духовке около 45 минут.
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