Если очень хочется сладкого, то обязательно надо приготовить этот банановый молочный пирог к чаю

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Банановый молочный пирог без яиц: вкусный десерт к чаю

1:34
Еда

Банановый молочный пирог без яиц — это вкусный десерт, который очень легко приготовить, чтобы порадовать своих близких.

Банановый молочный пирог без яиц: вкусный десерт к чаю
Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Всё, что вам нужно, — это банан, молоко, масло, пшеничная мука, манная крупа, сахарная пудра, цукаты, корица и пищевая сода.

Ингредиенты

  • 1 банан
  • 2 стакана пшеничной муки
  • 1/2 стакана сахарного песка
  • 2 чайные ложки разрыхлителя
  • 1 чайная ложка молотой корицы
  • 1/2 чайной ложки соли
  • 1 стакан молока
  • 1/2 стакана манной крупы
  • 1/2 стакана растительного масла
  • 1 чайная ложка пищевой соды
  • 2 столовые ложки цукатов
  • 1 чайная ложка сливочного масла

Приготовление

  1. Возьмите миску и смешайте пшеничную муку, пищевую соду и разрыхлитель. Хорошо перемешайте ложкой.
  2. В отдельную миску добавьте молоко и сахар. Затем медленно добавьте масло, молоко. Убедитесь, что сахар полностью растворился. Затем добавьте соль, цукаты и порошок корицы и хорошо перемешайте.
  3. Очистите бананы и разомните в миске. Добавьте банановое пюре в молочную смесь и хорошо перемешайте ложкой.
  4. Медленно добавьте сухую смесь в молочную. Как следует перемешайте тесто и накройте крышкой на 10 минут.
  5. Смажьте маслом форму для выпечки, посыпьте манкой, вылейте тесто в форму и запекайте в духовке около 45 минут.
Банановый пирог, который тает во рту!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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