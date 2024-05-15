Если очень хочется сладкого, то обязательно надо приготовить этот банановый молочный пирог к чаю

Банановый молочный пирог без яиц: вкусный десерт к чаю

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Банановый молочный пирог без яиц — это вкусный десерт, который очень легко приготовить, чтобы порадовать своих близких.

Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Всё, что вам нужно, — это банан, молоко, масло, пшеничная мука, манная крупа, сахарная пудра, цукаты, корица и пищевая сода.

Ингредиенты

1 банан

2 стакана пшеничной муки

1/2 стакана сахарного песка

2 чайные ложки разрыхлителя

1 чайная ложка молотой корицы

1/2 чайной ложки соли

1 стакан молока

1/2 стакана манной крупы

1/2 стакана растительного масла

1 чайная ложка пищевой соды

2 столовые ложки цукатов

1 чайная ложка сливочного масла

Приготовление

Возьмите миску и смешайте пшеничную муку, пищевую соду и разрыхлитель. Хорошо перемешайте ложкой. В отдельную миску добавьте молоко и сахар. Затем медленно добавьте масло, молоко. Убедитесь, что сахар полностью растворился. Затем добавьте соль, цукаты и порошок корицы и хорошо перемешайте. Очистите бананы и разомните в миске. Добавьте банановое пюре в молочную смесь и хорошо перемешайте ложкой. Медленно добавьте сухую смесь в молочную. Как следует перемешайте тесто и накройте крышкой на 10 минут. Смажьте маслом форму для выпечки, посыпьте манкой, вылейте тесто в форму и запекайте в духовке около 45 минут.