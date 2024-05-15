"Мужчины опасаются и боятся": Валерия рассказала, почему у Ольги Бузовой нет мужчины

Певица Валерия выразила мнение, что у Ольги Бузовой отсутствуют романтические отношения из-за её сильного характера.
В ходе празднования 20-летия телевизионной карьеры Бузовой, на котором присутствовали журналисты, включая корреспондента сайта "Страсти", народная артистка России заявила, что большинство мужчин, как правило, опасаются и стараются избегать сильных женщин.
По её словам, многие мужчины стремятся к доминированию и видят в сильной женщине потенциальную конкуренцию. Валерия добавила, что не каждому мужчине удаётся быть самодостаточным и уважать, любить, а также ценить рядом с собой сильную женщину.
В завершение она выразила надежду на то, что Ольга всё же встретит подходящего мужчину, который сможет оценить и полюбить её такой, какая она есть.
Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.