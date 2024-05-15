"Мужчины опасаются и боятся": Валерия рассказала, почему у Ольги Бузовой нет мужчины

Валерия раскрыла главную причину одиночества Ольги Бузовой

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Валерия выразила мнение, что у Ольги Бузовой отсутствуют романтические отношения из-за её сильного характера.

Фото: wikimedia.org by Окрас is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

В ходе празднования 20-летия телевизионной карьеры Бузовой, на котором присутствовали журналисты, включая корреспондента сайта "Страсти", народная артистка России заявила, что большинство мужчин, как правило, опасаются и стараются избегать сильных женщин.

По её словам, многие мужчины стремятся к доминированию и видят в сильной женщине потенциальную конкуренцию. Валерия добавила, что не каждому мужчине удаётся быть самодостаточным и уважать, любить, а также ценить рядом с собой сильную женщину.

В завершение она выразила надежду на то, что Ольга всё же встретит подходящего мужчину, который сможет оценить и полюбить её такой, какая она есть.