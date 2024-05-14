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Прорыв в подводной археологии: на дне Адриатики найдены доказательства древнего человеческого присутствия

Подводное сканирование выявило древний затопленный мир Адриатического моря

2:50
Наука

Проект "Жизнь на грани" — совместная инициатива Исследовательского центра подводных ландшафтов Университета Брэдфорда и Факультета гуманитарных и социальных наук Университета Сплита — принёс значительные результаты. Исследователи сделали знаменательное открытие, используя первые в истории археологические подводные снимки Адриатического моря в высоком разрешении у берегов Хорватии, обнаружив подводные ручьи, реки и другие геологические структуры, которые когда-то были над водой.

Подводное сканирование выявило древний затопленный мир Адриатического моря
Фото: unsplash.com by Thierry Meier is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Это открытие является частью обширной серии экспедиций, запланированных на следующие пять лет. Цель этих экспедиций — картографировать части Адриатического и Северного морей в период между 10 000 и 24 000 годами назад, когда уровень моря был на 100 метров ниже современного.

Исследования этих подводных территорий позволят учёным изучить древнюю экосистему и образ жизни наших предков, обитавших в этих ныне затопленных регионах.

"Ландшафт оказался не только разнообразнее, но и лучше сохранился, чем предполагалось. Благодаря защищённости территории вокруг Сплита, многое из того, что сегодня скрыто под морским дном, сохранилось в прекрасном состоянии, включая реки и их устья", — отметил ведущий исследователь проекта Саймон Фитч.

Недавние находки команды Фитча осветили историю затопленных ландшафтов у хорватского побережья, раскрыв их археологическое значение. С использованием датчиков высокого разрешения исследователи обнаружили сложные водные системы на дне моря, что указывает на высокую вероятность древнего человеческого присутствия в этой области.

Эти открытия критически важны для понимания роли Хорватии в Адриатическом регионе и её значении как ворот в Европу. Особенно важно это в контексте распространения сельского хозяйства по континенту, когда этот ландшафт играл ключевую роль, сделав его областью значительного археологического интереса.

Кроме того, быстрое затопление этих прибрежных территорий из-за повышения уровня моря могло существенно повлиять на тамошние народы и культуры. Реконструкция и изучение этих ландшафтов позволяет исследователям получить более полное представление об археологических находках и культурной динамике региона.

Конечной целью проекта является обнаружение и изучение артефактов, которые могут предоставить неоценимые сведения об археологии и культуре региона, раскрывая более глубокую историческую перспективу. В этом году команда планирует отправить дайверов для дальнейшего изучения некоторых обнаруженных мест.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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