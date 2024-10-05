Тонкости применения золы: какие удобрения нельзя вносить одновременно

Зола — один из самых доступных и универсальных природных удобрений. Её охотно применяют многие дачники и садоводы для улучшения состава и структуры почвы. Однако важно знать, с какими другими удобрениями зола не сочетается, чтобы не навредить растениям.
В составе золы содержатся такие полезные вещества, как:
Благодаря этому зола считается отличным комплексным удобрением, которое улучшает общее состояние растений.
Однако существуют определенные ограничения в совместном применении золы с другими удобрениями:
Зола содержит мало азота, поэтому ее нельзя использовать совместно с мочевиной, аммиачной селитрой, навозом. Азот будет вступать в реакцию с золой, и его усвоение растениями снизится.
Зола богата фосфором, и при внесении с фосфорными удобрениями (суперфосфат, преципитат) может образовываться труднорастворимое соединение, недоступное для растений.
Медь, содержащаяся в золе, при смешивании с другими медьсодержащими удобрениями или ядохимикатами образует токсичные соединения, которые опасны для растений.
Известь также относится к щелочным удобрениям, как и зола. Их совместное применение приведет к сильному защелачиванию почвы.
Поэтому дачникам следует учитывать эти несовместимости и вносить золу отдельно от других удобрений. Это позволит получить максимальный эффект от ее применения.
Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв.
Не используйте нашатырный спирт и уксус — эти вещества могут оказаться опасными для вашего здоровья, особенно в замкнутом пространстве салона автомобиля.