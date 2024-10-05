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Тонкости применения золы: какие удобрения нельзя вносить одновременно

2:03
Садоводство » Советы

Зола — один из самых доступных и универсальных природных удобрений. Её охотно применяют многие дачники и садоводы для улучшения состава и структуры почвы. Однако важно знать, с какими другими удобрениями зола не сочетается, чтобы не навредить растениям. 

Тонкости применения золы: какие удобрения нельзя вносить одновременно
Фото: commons.wikimedia.org by Евгений Катышев, CC BY-SA 3.0

Что содержит зола?

В составе золы содержатся такие полезные вещества, как:

  • Калий — важный макроэлемент, укрепляющий иммунитет растений и повышающий их устойчивость к болезням.
  • Фосфор — участвует в процессах фотосинтеза и роста.
  • Кальций — нейтрализует кислотность почвы.
  • Микроэлементы — бор, марганец, медь, цинк.

Благодаря этому зола считается отличным комплексным удобрением, которое улучшает общее состояние растений.

С чем нельзя смешивать золу?

Однако существуют определенные ограничения в совместном применении золы с другими удобрениями:

Азотные удобрения

Зола содержит мало азота, поэтому ее нельзя использовать совместно с мочевиной, аммиачной селитрой, навозом. Азот будет вступать в реакцию с золой, и его усвоение растениями снизится.

Фосфорные удобрения

Зола богата фосфором, и при внесении с фосфорными удобрениями (суперфосфат, преципитат) может образовываться труднорастворимое соединение, недоступное для растений.

Медные препараты

Медь, содержащаяся в золе, при смешивании с другими медьсодержащими удобрениями или ядохимикатами образует токсичные соединения, которые опасны для растений.

Известь

Известь также относится к щелочным удобрениям, как и зола. Их совместное применение приведет к сильному защелачиванию почвы.

Поэтому дачникам следует учитывать эти несовместимости и вносить золу отдельно от других удобрений. Это позволит получить максимальный эффект от ее применения.

Уточнения

Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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