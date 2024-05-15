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Каким знакам зодиака идеально подходит работа на удаленке

Астролог назвал знаки зодиака, которым идеально подходит удаленка

1:31
Гороскопы

Удаленная работа подходит Ракам, Рыбам, Водолеям, Весам и Тельцам больше, чем другим знакам зодиака. Об этом рассказал астролог, нумеролог и эзотерик Олег Персидский.

Астролог назвал знаки зодиака, которым идеально подходит удаленка
Фото: unsplash.com by Alejandro Escamilla is licensed under Creative Commons CC0 1.0

По его словам, не все могут эффективно работать из дома, несмотря на преимущества этого формата. Однако есть знаки, которым удаленная работа особенно подходит.

Раки, например, любят домашний уют и привязаны к семье.

"Такой режим работы позволяет им больше времени уделять близким и быть доступнее для поддержки и заботы", — пояснил эксперт.

Мечтательные и интуитивные Рыбы чувствуют себя комфортнее в уединенной обстановке, что способствует развитию их творческих способностей, отметил астролог.

Водолеи, обладая сильным чувством независимости, предпочитают работать по своему графику. Удаленная работа дает им свободу выбора и возможность самостоятельно организовать рабочую среду.

Весам также может быть удобнее работать из дома.

"Такой формат позволяет им создать уютное и спокойное рабочее пространство. Для Весов это очень важно, так как они стремятся к гармонии и балансу", — добавил Персидский в беседе с Москвой 24.

Для Тельцов, которые ценят комфорт и уют, удаленная работа может стать идеальным вариантом. Она позволяет им наслаждаться домашней обстановкой и при этом оставаться продуктивными, заключил эксперт.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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