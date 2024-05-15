Анастасия Волочкова поделилась горячими снимками топлесс с Мальдивских островов

Анастасия Волочкова сфотографировалась топлесс

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова порадовала поклонников снимками без верхней части купальника.

Фото: https://www.instagram.com/volochkova_art by Инстаграм Анастасии Волочковой is licensed under public doman

Экс-прима Большого театра опубликовала в "Инстаграме"* фото, на котором она запечатлена топлесс. Звезда балета не показала ничего лишнего, так как повернулась к камере спиной.

Данный снимок стал иллюстрацией для размышления балерины о завистниках.

"Всё, что судачат за моей спиной, слышит только моя спина и её прекрасный стан", — написала Анастасия под фото.

Ранее Анастасия Волочкова привела доказательства того, что не пользуется фотошопом.

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