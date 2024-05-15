Опасности маникюра: риски, о которых вам следует знать

Риски, которые могут возникнуть во время маникюра

1:17 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В мире бьюти-процедур на первом месте стоит маникюр, доступный в различных салонах с разной стоимостью услуг. Нейл-мастеры не испытывают недостатка в клиентах, но не стоит забывать о рисках, особенно при посещении новых салонов. Вместе с дерматологом мы рассмотрели некоторые из них.

Фото: flickr.com by Becky Stern from Brooklyn, USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Удаление наростов, чаще всего при педикюре, может стать проблемой, особенно если мастер неопытен и неправильно оценивает ситуацию, принимая бородавку за мозоль. Постоянное удаляение наростов может привести к их распространению.

Неаккуратное обрезание кутикулы также несет риски инфекции, особенно при обрезном маникюре. Важно заботиться о сохранении целости кутикулы, чтобы избежать подобных проблем.

Желтые ногти могут быть следствием некачественного маникюра, использования низкокачественных материалов или экономии на необходимой базе перед нанесением активного цвета. Эти проблемы могут быть устранены с помощью специализированных средств и процедур.

Безопасность и качество услуг важны при выборе салона для маникюра, поэтому стоит обращать внимание на опыт мастеров и использование качественных материалов.



