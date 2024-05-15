Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные определили оптимальный режим занятий спортом для активизации работы мозга
Авербух заверил, что у его жены Лизы Арзамасовой и его сына Мартина хорошие отношения
Юлия Пересильд рассказала, что учила 4 языка, в том числе латынь
15 мая Церковь отмечает день Бориса и Глеба
Чем отличаются характеры кота и кошки?
Безопасна ли столица Грузии для туризма, учитывая протесты по всей стране
Банановый молочный пирог без яиц: вкусный десерт к чаю
Автомеханик объяснил, как понять, что ремень ГРМ требует срочной замены
Анастасия Волочкова сфотографировалась топлесс
Опасности маникюра: риски, о которых вам следует знать

Риски, которые могут возникнуть во время маникюра

1:17
Моя семья » Красота и стиль

В мире бьюти-процедур на первом месте стоит маникюр, доступный в различных салонах с разной стоимостью услуг. Нейл-мастеры не испытывают недостатка в клиентах, но не стоит забывать о рисках, особенно при посещении новых салонов. Вместе с дерматологом мы рассмотрели некоторые из них.

Риски, которые могут возникнуть во время маникюра
Фото: flickr.com by Becky Stern from Brooklyn, USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Удаление наростов, чаще всего при педикюре, может стать проблемой, особенно если мастер неопытен и неправильно оценивает ситуацию, принимая бородавку за мозоль. Постоянное удаляение наростов может привести к их распространению.

Неаккуратное обрезание кутикулы также несет риски инфекции, особенно при обрезном маникюре. Важно заботиться о сохранении целости кутикулы, чтобы избежать подобных проблем.

Желтые ногти могут быть следствием некачественного маникюра, использования низкокачественных материалов или экономии на необходимой базе перед нанесением активного цвета. Эти проблемы могут быть устранены с помощью специализированных средств и процедур.

Безопасность и качество услуг важны при выборе салона для маникюра, поэтому стоит обращать внимание на опыт мастеров и использование качественных материалов.


Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Певец ЮрКисс рассказал, что Шаман "обманул" его отца перед концертом в Донбассе

Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.

Певец ЮрКисс рассказал об обмане певца Шамана перед концертом в Донбассе
Подводное сканирование выявило древний затопленный мир Адриатического моря
Прорыв в подводной археологии: на дне Адриатики найдены доказательства древнего человеческого присутствия
В Германии заявили об ответственности России за рост поставок газа в ЕС
Даём советы, чтобы листья огурцов не желтели
После взятия Работина ВС РФ будут развивать успех, чтобы снять угрозу Крыму Любовь Степушова Премьера Словакии Роберта Фицо показательно наказали расстрелом Дмитрий Плотников Чтобы быть большим оригиналом, надо писать большую литературу Сергей Лебедев
Петуния будет радовать своими красками: рассказываем, что надо делать
"Не Цой и не герой": Оскар Кучера прошёлся по Шаману
Опилки в огороде: рассказываем плюсы и минусы
Опилки в огороде: рассказываем плюсы и минусы
Последние материалы
Суд отобрал у "Ингосстраха" право не платить за пожар на "Невской мануфактуре"
Швейцария снизила объемы импорта российского золота
Эмме Д'Арси было тяжело сниматься во 2-м сезоне "Дома Дракона"
Ван И: "некоторые американцы сошли с ума, пытаясь сохранить однополярную гегемонию"
Валерия раскрыла главную причину одиночества Ольги Бузовой
Новиков заявил, что не смотреть ЧМ из-за того, что там нет России — не уважать хоккей
Врач Евсеев: 45 г спирта в день увеличивают риска рака желудка
Nutrition: кето-диета снижает уровень стресса и улучшает внимание
Девушка хотела сдать особняк в аренду и была найдена мертвой в луже крови
Три основных способа показать кошке, что вы её любите
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников