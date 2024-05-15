Тренер Новиков сожалеет, что многие не смотрят ЧМ по хоккею, потому что там нет сборной России

Заслуженный российский тренер Юрий Новиков выразил своё недоумение в отношении коллег-специалистов, которые говорят, что не следят за матчами чемпионата мира по хоккею в Чехии из-за отсутствия сборной России.
Международная федерация хоккея не разрешила российской и белорусской национальным командам принять участие в турнире.
Новиков с сожалением отметил, что некоторые специалисты заявляют, что им неинтересно следить за чемпионатом мира. Он отметил, что конечно, присутствие родной команды придает особую привлекательность турниру, но это не должно стать причиной отказа от интереса к хоккею и событию, которое объединяет нации.
"Чемпионат мира — это праздник для болельщиков. Это хороший фестиваль дружбы народов. Но заявлять, что нам это неинтересно из-за отсутствия нашей команды — это неуважение к хоккею и мировому хоккейному братству", — сказал Новиков в разговоре с "РБ Спорт".
Он выразил надежду на то, что ситуация изменится, и Россия будет снова присоединена к мировому хоккейному братству.
Он также подчеркнул, что в случае возвращения команды на международную арену, они должны поступить с уважением к другим командам и болельщикам. Чемпионат мира по хоккею-2024 проходит в Праге и Остраве с 10 по 26 мая. В прошлом году победу одержала сборная Канады.
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