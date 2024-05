Тренер Новиков сожалеет, что многие не смотрят ЧМ по хоккею, потому что там нет сборной России

Заслуженный российский тренер Юрий Новиков выразил своё недоумение в отношении коллег-специалистов, которые говорят, что не следят за матчами чемпионата мира по хоккею в Чехии из-за отсутствия сборной России.

