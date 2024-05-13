В Чехии считают, что отстранение российских хоккеистов от участия в ЧМ слишком затянулось

Профессиональный хоккеист Владимир Ружичка, олимпийский чемпион в составе сборной Чехии, выразил свою тревогу из-за отстранения сборной России от участия в чемпионате мира по хоккею.
Ружичка подчеркнул, что спортсмены не должны нести ответственность за политические разногласия между странами.
"Спортсмены не виноваты в ситуации между Россией и Украиной", — сказал Ружичка, которого цитирует РИА "Новости Спорт" со ссылкой на CNN Prima NEWS.
Принятое Международной федерацией хоккея решение о запрете участия сборных России и Белоруссии на международных соревнованиях связано с обострившейся ситуацией на Украине.
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