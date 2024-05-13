В Чехии считают, что отстранение российских хоккеистов от участия в ЧМ слишком затянулось

Чешский чемпион ОИ Ружичка хотел бы видеть сборную России на ЧМ по хоккею

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Профессиональный хоккеист Владимир Ружичка, олимпийский чемпион в составе сборной Чехии, выразил свою тревогу из-за отстранения сборной России от участия в чемпионате мира по хоккею.

Фото: hawk.ru by Николай Кривич / пресс-служба ХК "Авангард" is licensed under Официальный сайт ХК "Авангард"

Ружичка подчеркнул, что спортсмены не должны нести ответственность за политические разногласия между странами.

"Спортсмены не виноваты в ситуации между Россией и Украиной", — сказал Ружичка, которого цитирует РИА "Новости Спорт" со ссылкой на CNN Prima NEWS.

Принятое Международной федерацией хоккея решение о запрете участия сборных России и Белоруссии на международных соревнованиях связано с обострившейся ситуацией на Украине.

ЧМ 2015, 1/2 финала, Россия - США