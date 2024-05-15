От тли на розах избавляемся быстро и просто: вот какие народные методы помогут

Как победить тлю на розах

0:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Тля часто поражает розы. Вот что поможет в борьбе с вредителем.

Фото: Aphid - Bladluizen by Paul van de Velde is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Мыло. Разведите 1 столовую ложку жидкого мыла или средства для мытья посуды в 1 литре воды. Опрыскивайте этим раствором пораженные участки.

Настой чеснока. Измельчите 5-6 зубчиков чеснока и залейте 1 литром воды. Настаивайте 24 часа, затем процедите и опрыскивайте растения.

Табачный настой. Залейте 100 г табака или махорки 1 литром горячей воды. Настаивайте 24 часа, процедите и опрыскивайте розы.

Настойка луковой шелухи. 200 г луковой шелухи залейте 10 литрами теплой воды. Настаивайте 4-5 дней, затем процедите и опрыскивайте растения.