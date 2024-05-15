Кето-диета спасает от стресса: Британские ученые сделали сенсационное открытие

Британские ученые из Университета Нортумбрии обнаружили еще одно преимущество кето-диеты, которая основывается на потреблении большого количества жиров. Согласно их исследованию, такой режим питания способствует эмоциональному равновесию и улучшению концентрации.
Как сообщает журнал Nutrition, в исследовании приняли участие более 400 человек. Все участники прошли серию тестов, оценивающих уровень стресса и выявляющих степень тревожности и депрессии. Они также предоставили информацию о своем рационе и заполнили анкеты, оценивающие показатели бдительности, удовлетворенности и спокойствия.
Результаты исследования показали, что те, кто придерживался кетогенной диеты, демонстрировали лучшее настроение и сниженный уровень стресса и тревожности. У них также были выше показатели психологического благополучия, внимательности и спокойствия.
Эксперты отмечают, что кето-диета характеризуется потреблением большого количества жиров, умеренного количества белков и минимального количества углеводов. В рационе людей, следящих за этим типом питания, преобладают мясо, рыба, сыры, орехи, морепродукты и яйца, в то время как хлеб, ягоды, фрукты, сахар и некоторые крупы употребляются редко.
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