Кето-диета спасает от стресса: Британские ученые сделали сенсационное открытие

Nutrition: кето-диета снижает уровень стресса и улучшает внимание

1:24 Your browser does not support the audio element. Наука

Британские ученые из Университета Нортумбрии обнаружили еще одно преимущество кето-диеты, которая основывается на потреблении большого количества жиров. Согласно их исследованию, такой режим питания способствует эмоциональному равновесию и улучшению концентрации.

Фото: Wikipedia by Dr Jean Fortunet is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Как сообщает журнал Nutrition, в исследовании приняли участие более 400 человек. Все участники прошли серию тестов, оценивающих уровень стресса и выявляющих степень тревожности и депрессии. Они также предоставили информацию о своем рационе и заполнили анкеты, оценивающие показатели бдительности, удовлетворенности и спокойствия.

Результаты исследования показали, что те, кто придерживался кетогенной диеты, демонстрировали лучшее настроение и сниженный уровень стресса и тревожности. У них также были выше показатели психологического благополучия, внимательности и спокойствия.

Эксперты отмечают, что кето-диета характеризуется потреблением большого количества жиров, умеренного количества белков и минимального количества углеводов. В рационе людей, следящих за этим типом питания, преобладают мясо, рыба, сыры, орехи, морепродукты и яйца, в то время как хлеб, ягоды, фрукты, сахар и некоторые крупы употребляются редко.