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Жуткая история в Лондоне: девушка попыталась сдать жилье и была обнаружена убитой в особняке

Девушка хотела сдать особняк в аренду и была найдена мертвой в луже крови

4:32
Недвижимость

В апреле Лондон потрясла ужасная новость о жестоком убийстве молодой девушки, которую нашли в луже крови в роскошном особняке. Родные жертвы предполагают, что к ее гибели может быть причастен неизвестный мужчина, который хотел арендовать ее жилье через сервис Airbnb за миллионы рублей.

Девушка хотела сдать особняк в аренду и была найдена мертвой в луже крови
Фото: pixabay.com by https://pixabay.com/en/users/PublicDomainPictures-14/ is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Девушке предложили миллионы рублей за аренду жилья через Airbnb

27-летняя уроженка Таиланда Камоннан Тиамфанит, известная в Великобритании как Анджела, жила в Лондоне около десяти лет и занималась недвижимостью. Она арендовала особняк, в котором раньше располагалось посольство Эфиопии, и сдавала его туристам через сервис Airbnb. Дом стоимостью 4 миллиона фунтов стерлингов (460 миллионов рублей), расположенный в центре столицы недалеко от Гайд-парка, приносил ей хороший доход.

5 апреля Анджела получила сообщение от загадочного мужчины, который сообщил, что прилетает в Лондон на частном самолете и хочет снять особняк на месяц за 30 тысяч фунтов (3,5 миллиона рублей). Анджела согласилась и сразу же поделилась радостной новостью со своим молодым человеком Крисом Зангом, живущим в Сингапуре. На вырученные деньги пара планировала открыть собственный отель.

Последний вечер Анджелы

В тот же вечер Анджела отправилась на вечеринку, но что-то пошло не так. Друзья позже рассказали полиции, что девушка выглядела рассеянной и постоянно переписывалась с кем-то. На все вопросы друзей она отвечала уклончиво и отказывалась раскрыть, что произошло. В четыре утра Анджела вызвала такси и поспешно вернулась в особняк. Это был последний раз, когда ее видели живой.

Около 6:15 утра девушка получила множество ножевых ранений. СМИ сообщали, что соседи слышали ее пронзительные крики, но полиция нашла тело Анджелы только через двое суток.

Подозреваемый продолжал переписку после убийства

Первым забеспокоился 27-летний Крис, который обычно постоянно поддерживал связь с Анджелой. Когда она перестала отвечать на сообщения, он написал ей через Airbnb. Крис отправил кодовую фразу "Не хочешь ли выпить что-нибудь в кафе Little Sugar Tea?", которую пара договорилась использовать в случае беды.

На это пришел неожиданный ответ: "Все хорошо, я просто сменила телефон и не могла нормально говорить. Дом забронирован, один человек снял его на месяц. Я потеряла все мои контакты в WhatsApp и стараюсь восстановить их. Можешь написать мне там? Но дай мне побыть одной. Мне нужно время. Я еду в Париж". Крис сразу заподозрил неладное. Сообщение было на английском языке, хотя они общались с Анджелой по-китайски.

Крис попросил знакомых в Лондоне проверить особняк, но никто не открыл дверь, тогда они обратились в полицию. На следующее утро правоохранители вошли в дом и обнаружили тело Анджелы, опознав ее по отпечаткам пальцев в иммиграционных записях.

Полиция могла упустить подозреваемого

Сейчас британские правоохранители расследуют громкое дело Анджелы. В полиции заявили, что у них есть главный подозреваемый, но он уже покинул Великобританию. Следствию предстоит понять, достаточно ли доказательств для экстрадиции. Позже стали известны и другие страшные подробности.

Кто-то пять часов слушал рэп в доме Анджелы в ночь ее убийства. На ее iPad включали жестокие песни, описывающие насилие с применением ножей и огнестрельного оружия, хотя сама Анджела такую музыку никогда не любила.

Близкие Анджелы подозревают клиента с Airbnb

Родные Анджелы уверены, что к ее гибели причастен тот самый мужчина с Airbnb. После странного сообщения Анджелы на сервисе (к тому моменту она уже была мертва) Крис снова написал ей с фейкового аккаунта, притворившись потенциальным клиентом.

Крис переписывался с неизвестным несколько часов и даже договорился о встрече. Он передал информацию полиции, но она была проигнорирована. Крис считает, что следователи упустили возможность задержать убийцу до его бегства из страны.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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