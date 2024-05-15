Россиянам назвали количество спирта, провоцирующее рак

Врач Евсеев: 45 г спирта в день увеличивают риска рака желудка

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чрезмерное употребление спиртных напитков, как крепких, так и слабоалкогольных, может привести к возникновению онкологических заболеваний. Так, согласно словам онколога-химиотерапевта Владислава Евсеева в интервью "Газете.ру", риск развития рака желудка существенно повышается при регулярном потреблении от 45 граммов этилового спирта в сутки, что составляет 4,5 единицы алкоголя.

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"Сегодня существует много исследований, которые подтверждают, что алкоголь канцерогенен и потенциально провоцирует развитие любых злокачественных опухолей", — заметил Владислав Евсеев.

Для примера, в банке пива обычно содержится около двух единиц алкоголя, в то время как в поллитровой бутылке водки — 20 единиц.

По мнению специалиста, нельзя выделить наименее вредный вид алкоголя, поскольку этанол присутствует во всех напитках, независимо от их состава, цены или даже статуса. Спиртные напитки, помимо возможного возникновения онкологии, могут спровоцировать множество других заболеваний, включая проблемы с печенью, кожей, сердцем и многие другие, как подчеркнул Владислав Евсеев.