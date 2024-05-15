Россиянам назвали количество спирта, провоцирующее рак

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Врач Евсеев: 45 г спирта в день увеличивают риска рака желудка

1:19
Здоровье

Чрезмерное употребление спиртных напитков, как крепких, так и слабоалкогольных, может привести к возникновению онкологических заболеваний. Так, согласно словам онколога-химиотерапевта Владислава Евсеева в интервью "Газете.ру", риск развития рака желудка существенно повышается при регулярном потреблении от 45 граммов этилового спирта в сутки, что составляет 4,5 единицы алкоголя.

Врач Евсеев: 45 г спирта в день увеличивают риска рака желудка
Фото: flickr.com by cyclonebill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Сегодня существует много исследований, которые подтверждают, что алкоголь канцерогенен и потенциально провоцирует развитие любых злокачественных опухолей", — заметил Владислав Евсеев.

Для примера, в банке пива обычно содержится около двух единиц алкоголя, в то время как в поллитровой бутылке водки — 20 единиц.

По мнению специалиста, нельзя выделить наименее вредный вид алкоголя, поскольку этанол присутствует во всех напитках, независимо от их состава, цены или даже статуса. Спиртные напитки, помимо возможного возникновения онкологии, могут спровоцировать множество других заболеваний, включая проблемы с печенью, кожей, сердцем и многие другие, как подчеркнул Владислав Евсеев.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
Специалист Гусляков Александр
Занимается профилактикой, диагностикой и хирургическим лечением заболеваний опухолевой природы, как доброкачественных, так и злокачественных
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