Китай выступил с критикой американского санкционного давления

Ван И: "некоторые американцы сошли с ума, пытаясь сохранить однополярную гегемонию"

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что некоторые люди в США, стремясь сохранить своё доминирующее положение в мире, теряют рассудок. Он призвал мировое сообщество предостеречь Соединённые Штаты от создания новых проблем.

Фото: flickr.com by Roger Wo is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Все видели, что в течение некоторого времени США неоднократно вводили односторонние санкции в отношении Китая, злоупотребляли таможенными пошлинами и почти дошли до помешательства, оказывая давление на нормальную торгово-экономическую и научно-техническую деятельность Китая. Это самая типичная форма травли в современном мире", - заявил Ван И журналистам после переговоров со своим пакистанским коллегой Исхаком Даром.

США, начиная с 2016 года проводят политику жёсткого торгового противостояния с Китаем, вводя высокие заградительные пошлины на товары из КНР, которые создают опасную конкуренцию американским производителям. Речь идёт прежде всего о всей микро- и наноэлектронике, о солнечных батареях и электроавтомобилях, то есть о категориях товаров, в которых Китай добился лидерства.