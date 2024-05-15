Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что некоторые люди в США, стремясь сохранить своё доминирующее положение в мире, теряют рассудок. Он призвал мировое сообщество предостеречь Соединённые Штаты от создания новых проблем.
"Все видели, что в течение некоторого времени США неоднократно вводили односторонние санкции в отношении Китая, злоупотребляли таможенными пошлинами и почти дошли до помешательства, оказывая давление на нормальную торгово-экономическую и научно-техническую деятельность Китая. Это самая типичная форма травли в современном мире", - заявил Ван И журналистам после переговоров со своим пакистанским коллегой Исхаком Даром.
США, начиная с 2016 года проводят политику жёсткого торгового противостояния с Китаем, вводя высокие заградительные пошлины на товары из КНР, которые создают опасную конкуренцию американским производителям. Речь идёт прежде всего о всей микро- и наноэлектронике, о солнечных батареях и электроавтомобилях, то есть о категориях товаров, в которых Китай добился лидерства.
Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.