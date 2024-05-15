Арбитражный суд обнулил победу "Ингосстраха" — выплатить 300 млн рублей за сгоревшую "Невскую мануфактуру" всё же придётся?

Арбитражный суд Московского округа рассмотрел кассационную жалобу АО "Невская мануфактура" и АО Коммерческий акционерный банк "Викинг" и вынес решение об отмене актов московского арбитража и апелляции об отказе удовлетворять иск к "Ингосстраху" о выплате за сгоревшее здание. Об этом сообщает АСН.
12 апреля 2021 года в Санкт-Петербурге произошел масштабный пожар в историческом здании "Невской мануфактуры", охвативший площадь в 4000 кв. м. Здание горело почти сутки. При пожаре погиб командир пожарного отделения.
Здание было застраховано в "Ингосстрахе" на сумму 297,9 млн рублей. В сентябре прошлого года Арбитражный суд Москвы постановил, что пожар произошел не случайно, а в результате ненадлежащего обращения с недвижимостью, включая нарушения противопожарных норм и непредоставление страховщику актуальной информации о состоянии объекта. По этой причине иск "Невской мануфактуры" на взыскание 300 млн рублей со страховщика был отклонен. Апелляция подтвердила это решение. "Невская мануфактура" утверждала, что причины пожара не связаны с нарушением требований пожарной безопасности.
Однако кассационный суд отменил решения предыдущих инстанций, победные для "Ингосстраха". Теперь дело будет пересматриваться с первой инстанции. Официальный текст постановления пока не опубликован, отмечает агентство.
Примечательно, что это уже второй случай, когда Арбитражный суд Московского округа выступает против "Ингосстраха" в крупных спорах. Ранее страховщик дважды выигрывал дело против Федеральной налоговой службы о неправомерном доначислении 687 млн рублей налогов, однако кассационные суды оба раза встали на сторону государства.
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