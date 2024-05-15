Арбитражный суд обнулил победу "Ингосстраха" — выплатить 300 млн рублей за сгоревшую "Невскую мануфактуру" всё же придётся?

Суд отобрал у "Ингосстраха" право не платить за пожар на "Невской мануфактуре"

2:11 Your browser does not support the audio element. Страхование

Арбитражный суд Московского округа рассмотрел кассационную жалобу АО "Невская мануфактура" и АО Коммерческий акционерный банк "Викинг" и вынес решение об отмене актов московского арбитража и апелляции об отказе удовлетворять иск к "Ингосстраху" о выплате за сгоревшее здание. Об этом сообщает АСН.

Фото: commons.wikimedia.org by Красный is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

12 апреля 2021 года в Санкт-Петербурге произошел масштабный пожар в историческом здании "Невской мануфактуры", охвативший площадь в 4000 кв. м. Здание горело почти сутки. При пожаре погиб командир пожарного отделения.

Здание было застраховано в "Ингосстрахе" на сумму 297,9 млн рублей. В сентябре прошлого года Арбитражный суд Москвы постановил, что пожар произошел не случайно, а в результате ненадлежащего обращения с недвижимостью, включая нарушения противопожарных норм и непредоставление страховщику актуальной информации о состоянии объекта. По этой причине иск "Невской мануфактуры" на взыскание 300 млн рублей со страховщика был отклонен. Апелляция подтвердила это решение. "Невская мануфактура" утверждала, что причины пожара не связаны с нарушением требований пожарной безопасности.

Однако кассационный суд отменил решения предыдущих инстанций, победные для "Ингосстраха". Теперь дело будет пересматриваться с первой инстанции. Официальный текст постановления пока не опубликован, отмечает агентство.

Примечательно, что это уже второй случай, когда Арбитражный суд Московского округа выступает против "Ингосстраха" в крупных спорах. Ранее страховщик дважды выигрывал дело против Федеральной налоговой службы о неправомерном доначислении 687 млн рублей налогов, однако кассационные суды оба раза встали на сторону государства.

Ранее Корпорация развития Донбасса заявила о готовности поддержать страховые компании, которые хотят зайти в ДНР.