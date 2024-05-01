Избегая диетической тоски: секреты психолога для успешного похудения

Психолог Хорс дал советы о том, как сохранить мотивацию во время диеты

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Психолог Михаил Хорс поделился советами о том, как избежать диетической тоски и сохранить мотивацию во время диеты. Он отметил, что часто люди сталкиваются с желанием съесть что-то запрещенное после долгого периода ограничений в еде.

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Даже эмоционально диета может восприниматься как лишение удовольствия, вызывая чувство тоски. Основная идея состоит в том, чтобы изменить убеждения, связанные с диетой, чтобы не воспринимать ее как строгое ограничение. Это можно сделать с помощью метода реалотерапии из когнитивной психологии. Психолог анализирует убеждения пациента и помогает ему переосмыслить их, чтобы диета не вызывала таких сильных эмоциональных реакций. Подобные убеждения часто звучат как обязанность сидеть на диете и не есть любимую еду, а также как возможность сбросить вес без усилий.

Хорс предлагает заменить их на более конструктивные мысли, направленные на поддержку и мотивацию. Держать такое новое убеждение в голове поможет сохранить эмоциональное равновесие и легче справиться с диетой.