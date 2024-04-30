Бездрожжевое тесто на кефире: из него получаются вкусная пицца и пирожки
Тесто на кефире без дрожжей: простой рецепт для лепёшек и пирожков
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Этот рецепт теста на кефире без дрожжей очень прост, он прекрасно подходит для пиццы, жареных пирожков и лепёшек. Рецепт предоставлен порталом "Лайфхакер.ру".
Фото: commons.wikimedia. org by Vidor is licensed under public domain
Ингредиенты:
— 500 мл кефира,
— 1 яйцо,
— 2 столовые ложки сахара,
— 1 чайная ложка соли,
— 1 чайная ложка соды,
— 50 мл растительного масла,
— 800 г муки,
— 40 г сливочного масла.
Приготовление:
- Смешайте венчиком кефир, яйцо, сахар, соль и соду в большой миске и взбейте до однородной массы.
- Влейте растительное масло и снова взбейте.
- В отдельной миске разотрите 500 г муки со сливочным маслом.
- Добавьте кефирную массу в мучную и перемешайте до однородного теста.
- Выложите тесто на рабочую поверхность, посыпьте оставшейся мукой и хорошенько замесите руками.
- Накройте тесто полотенцем и оставьте на 30-40 минут в тепле. Тесто поднимется и станет более упругим.
Тесто готово к использованию для приготовления пиццы, пирожков, лепёшек и других блюд.
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Универсальное ТЕСТО НА КЕФИРЕ Рецепт теста для пирожков Dough on kefir
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру