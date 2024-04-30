Бездрожжевое тесто на кефире: из него получаются вкусная пицца и пирожки

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Тесто на кефире без дрожжей: простой рецепт для лепёшек и пирожков

1:13
Еда

Этот рецепт теста на кефире без дрожжей очень прост, он прекрасно подходит для пиццы, жареных пирожков и лепёшек. Рецепт предоставлен порталом "Лайфхакер.ру".

Тесто на кефире без дрожжей: простой рецепт для лепёшек и пирожков
Фото: commons.wikimedia. org by Vidor is licensed under public domain

Ингредиенты:

— 500 мл кефира,

— 1 яйцо,

— 2 столовые ложки сахара,

— 1 чайная ложка соли,

— 1 чайная ложка соды,

— 50 мл растительного масла,

— 800 г муки,

— 40 г сливочного масла.

Приготовление:

  1. Смешайте венчиком кефир, яйцо, сахар, соль и соду в большой миске и взбейте до однородной массы.
  2. Влейте растительное масло и снова взбейте.
  3. В отдельной миске разотрите 500 г муки со сливочным маслом.
  4. Добавьте кефирную массу в мучную и перемешайте до однородного теста.
  5. Выложите тесто на рабочую поверхность, посыпьте оставшейся мукой и хорошенько замесите руками.
  6. Накройте тесто полотенцем и оставьте на 30-40 минут в тепле. Тесто поднимется и станет более упругим.

Тесто готово к использованию для приготовления пиццы, пирожков, лепёшек и других блюд.

Универсальное ТЕСТО НА КЕФИРЕ Рецепт теста для пирожков Dough on kefir
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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