Бездрожжевое тесто на кефире: из него получаются вкусная пицца и пирожки

Тесто на кефире без дрожжей: простой рецепт для лепёшек и пирожков

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт теста на кефире без дрожжей очень прост, он прекрасно подходит для пиццы, жареных пирожков и лепёшек. Рецепт предоставлен порталом "Лайфхакер.ру".

Фото: commons.wikimedia. org by Vidor is licensed under public domain

Ингредиенты:

— 500 мл кефира,

— 1 яйцо,

— 2 столовые ложки сахара,

— 1 чайная ложка соли,

— 1 чайная ложка соды,

— 50 мл растительного масла,

— 800 г муки,

— 40 г сливочного масла.

Приготовление:

Смешайте венчиком кефир, яйцо, сахар, соль и соду в большой миске и взбейте до однородной массы. Влейте растительное масло и снова взбейте. В отдельной миске разотрите 500 г муки со сливочным маслом. Добавьте кефирную массу в мучную и перемешайте до однородного теста. Выложите тесто на рабочую поверхность, посыпьте оставшейся мукой и хорошенько замесите руками. Накройте тесто полотенцем и оставьте на 30-40 минут в тепле. Тесто поднимется и станет более упругим.

Тесто готово к использованию для приготовления пиццы, пирожков, лепёшек и других блюд.