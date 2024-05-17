Анджелину Джоли заподозрили в романе с актером, снимавшемся в российском кино

Западные СМИ заподозрили Анджелину Джоли и Аугуста Диля в романе

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Голливудскую актрису Анджелину Джоли заподозрили в романе со звездой российского фильма "Мастер и Маргарита" Аугустом Дилем. Об этом пишет The Bild.

Фото: youtube.com by канал STAR-BAR is licensed under public domain

Так, сообщается, что знаменитости отправились на совместный ужин в индийский ресторан Mr. Chai Wala в Германии. После трапезы они решили прогуляться по Берлину.

Анджелина Джоли и Аугуст Диль знакомы с 2008 года — тогда актер снимался в картине режиссера Квентина Тарантино "Бесславные ублюдки", а его партнером был Брэд Питт, которого навещала Анджелина Джоли.

Актриса подала на развод с супругом в 2016 году — с тех пор они через суд пытаются решить вопросы с опекой на шестью детьми и проблемы, связанные с разделом бизнеса и недвижимости.

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