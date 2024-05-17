Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Турагент посоветовал, куда поехать на отдых с семьей
Аппетитный ужин: свинина с соевым соусом и пастой лингвини
Эксперт Мельцов: оформить страховку для электросамоката легко
Создан вирус для доставки генной терапии болезни Паркинсона прямо в мозг
Какие процедуры допустимо и недопустимо проводить в салоне в летний сезон
Продюсер Морозов: карьера Королёвой пошла на спад после развода с Николаевым
Ирина Безрукова похвалила Бузову: самая популярная девушка страны
Садальский показал архивное фото с актёром Бориславом Брондуковым
Каждый десятый квадратный метр ИЖС в России построен в Подмосковье
Анджелину Джоли заподозрили в романе с актером, снимавшемся в российском кино

Западные СМИ заподозрили Анджелину Джоли и Аугуста Диля в романе

0:55
Шоу-бизнес » Зарубежный

Голливудскую актрису Анджелину Джоли заподозрили в романе со звездой российского фильма "Мастер и Маргарита" Аугустом Дилем. Об этом пишет The Bild.

Западные СМИ заподозрили Анджелину Джоли и Аугуста Диля в романе
Фото: youtube.com by канал STAR-BAR is licensed under public domain

Так, сообщается, что знаменитости отправились на совместный ужин в индийский ресторан Mr. Chai Wala в Германии. После трапезы они решили прогуляться по Берлину.

Анджелина Джоли и Аугуст Диль знакомы с 2008 года — тогда актер снимался в картине режиссера Квентина Тарантино "Бесславные ублюдки", а его партнером был Брэд Питт, которого навещала Анджелина Джоли.

Актриса подала на развод с супругом в 2016 году — с тех пор они через суд пытаются решить вопросы с опекой на шестью детьми и проблемы, связанные с разделом бизнеса и недвижимости.

Ранее стала известна настоящая причина популярности Наташи Королёвой.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Продюсер Яна Рудковская показала королевский завтрак младшего сына Арсения

Продюсер Яна Рудковская продемонстрировала особенные завтраки для младшего сына Арсения.

Яна Рудковская показала, чем кормит сына на завтрак
Сестра Ольги Бузовой Анна рассказала об их отношениях
"Она ко мне не имеет никакого отношения": сестра Ольги Бузовой рассказала о конфликтах с певицей
Рассказываем о высокоурожайном сорте огурцов
Рокер Валерий Кипелов рассказал, какая песня Шамана довела его до слез
Лидеры стран БРИКС отказываются от присутствия на "мирной конференции" в Швейцарии Любовь Степушова Всё больше граждан Украины превращаются в тех, кто ждёт русских Дмитрий Плотников Такой неожиданный новый министр обороны России: как же мы проворонили этот вариант? Андрей Николаев
"Я много раз ходил по краю": Топалов рассказал о том, как Тодоренко повлияла на его судьбу
Сын Олега Газманова показал изменившегося до неузнаваемости Михаила Шуфутинского
Неожиданное признание: фигуристка Медведева рассказала о своих чувствах к сыну Авербуха
Неожиданное признание: фигуристка Медведева рассказала о своих чувствах к сыну Авербуха
Последние материалы
Западные СМИ заподозрили Анджелину Джоли и Аугуста Диля в романе
Турагент посоветовал, куда поехать на отдых с семьей
Аппетитный ужин: свинина с соевым соусом и пастой лингвини
Эксперт Мельцов: оформить страховку для электросамоката легко
Создан вирус для доставки генной терапии болезни Паркинсона прямо в мозг
Какие процедуры допустимо и недопустимо проводить в салоне в летний сезон
Продюсер Морозов: карьера Королёвой пошла на спад после развода с Николаевым
Ирина Безрукова похвалила Бузову: самая популярная девушка страны
Садальский показал архивное фото с актёром Бориславом Брондуковым
Каждый десятый квадратный метр ИЖС в России построен в Подмосковье
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников