Актриса Ирина Безрукова рассказала о положительных качествах Ольги Бузовой

Актриса Ирина Безрукова рассказала, какие качества Ольги Бузовой вызывают у неё уважение.
Ирина Безрукова была в числе приглашённых на праздник в честь 20-летия телевизионной карьеры звезды "Дома-2". Актриса опубликовала в "Инстаграме"* фото в компании Ольги.
Ирина назвала Бузову самой популярной девушкой страны. Она отметила, что узнала Ольгу ближе.
"К своей команде Ольга относится очень бережно, как к членам семьи", — написала звезда под снимком.
Безрукова обратила внимание на то, что Ольга со своими гостями была очень внимательна, отзывчива и заботлива.
Ранее сообщалось, что Ольга Бузова сфотографировалась со своей сестрой Анной.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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