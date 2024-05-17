Актриса Ирина Безрукова рассказала о положительных качествах Ольги Бузовой

Ирина Безрукова похвалила Бузову: самая популярная девушка страны

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Ирина Безрукова рассказала, какие качества Ольги Бузовой вызывают у неё уважение.

Фото: https://www.instagram.com/irina_bezrukova_official by Инстаграм Ирины Безруковой is licensed under public doman

Ирина Безрукова была в числе приглашённых на праздник в честь 20-летия телевизионной карьеры звезды "Дома-2". Актриса опубликовала в "Инстаграме"* фото в компании Ольги.

Ирина назвала Бузову самой популярной девушкой страны. Она отметила, что узнала Ольгу ближе.

"К своей команде Ольга относится очень бережно, как к членам семьи", — написала звезда под снимком.

Безрукова обратила внимание на то, что Ольга со своими гостями была очень внимательна, отзывчива и заботлива.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова сфотографировалась со своей сестрой Анной.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

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