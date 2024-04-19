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Пирожки с начинкой из гороха: очень вкусные, понравятся не только постящимся!

Пирожки с горохом: мягкие, вкусные, с аппетитной постной начинкой

2:16
Еда

Пирожки с начинкой из гороха являются постной выпечкой и готовятся путем жарки на сковороде.

Пирожки с горохом: мягкие, вкусные, с аппетитной постной начинкой
Фото: commons.wikimedia. org by Vidor is licensed under public domain

Рецепт от "Лайфхакер.ру" рассчитан на 4 порции и требует следующих ингредиентов:

— 200 г сухого колотого гороха,

— 650 мл воды + дополнительно для замачивания,

— 100 мл растительного масла,

— 1 шт лук репчатый,

— 1 ч. ложка соли + дополнительно для начинки,

— Перец чёрный молотый (по вкусу),

— 5 г быстродействующих дрожжей,

— 10 г сахара,

— 400 г муки + дополнительно для посыпки.

Вот инструкции по приготовлению:

  1. Переберите горох и замочите его на 8 часов. Откиньте горох на сито и переложите в кастрюлю. Залейте 400 мл воды и варите около 40 минут до мягкости.
  2. На среднем огне разогрейте 1 столовую ложку масла в сковороде. Порубите лук и обжарьте его до золотистого цвета.
  3. С помощью блендера или пюре измельчите приготовленный горох. Вмешайте обжаренный лук, посолите и поперчите по вкусу. Дайте начинке полностью остыть.
  4. В миске соедините 250 мл воды, 1 столовую ложку масла, дрожжи и сахар. Всыпьте 1 чайную ложку соли и постепенно добавляйте муку, замешивая мягкое тесто. Количество муки может потребоваться больше или меньше в зависимости от консистенции теста.
  5. Накройте миску с тестом и оставьте при комнатной температуре на примерно 1 час, пока тесто не увеличится вдвое.
  6. Разделите тесто на равные шарики. Посыпьте стол мукой и раскатайте шарики в лепешки. Выложите начинку в центр каждой лепешки и залепите края.
  7. Разогрейте оставшееся растительное масло на сковороде. Обжарьте пирожки до румяности, по 3-4 минуты с каждой стороны.
  8. После обжарки, выложите пирожки на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла.

Подавайте пирожки горячими. Они отлично сочетаются с зеленью или выбранными соусами. Приятного аппетита!

Любимые румяные пирожки с горохом, похрустывающие! Вкусные и пышные! / Ruddy,crunchy pies!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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