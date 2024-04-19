Пирожки с начинкой из гороха: очень вкусные, понравятся не только постящимся!

Пирожки с начинкой из гороха являются постной выпечкой и готовятся путем жарки на сковороде.
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Рецепт от "Лайфхакер.ру" рассчитан на 4 порции и требует следующих ингредиентов:
— 200 г сухого колотого гороха,
— 650 мл воды + дополнительно для замачивания,
— 100 мл растительного масла,
— 1 шт лук репчатый,
— 1 ч. ложка соли + дополнительно для начинки,
— Перец чёрный молотый (по вкусу),
— 5 г быстродействующих дрожжей,
— 10 г сахара,
— 400 г муки + дополнительно для посыпки.
Вот инструкции по приготовлению:
Переберите горох и замочите его на 8 часов. Откиньте горох на сито и переложите в кастрюлю. Залейте 400 мл воды и варите около 40 минут до мягкости.
На среднем огне разогрейте 1 столовую ложку масла в сковороде. Порубите лук и обжарьте его до золотистого цвета.
С помощью блендера или пюре измельчите приготовленный горох. Вмешайте обжаренный лук, посолите и поперчите по вкусу. Дайте начинке полностью остыть.
В миске соедините 250 мл воды, 1 столовую ложку масла, дрожжи и сахар. Всыпьте 1 чайную ложку соли и постепенно добавляйте муку, замешивая мягкое тесто. Количество муки может потребоваться больше или меньше в зависимости от консистенции теста.
Накройте миску с тестом и оставьте при комнатной температуре на примерно 1 час, пока тесто не увеличится вдвое.
Разделите тесто на равные шарики. Посыпьте стол мукой и раскатайте шарики в лепешки. Выложите начинку в центр каждой лепешки и залепите края.
Разогрейте оставшееся растительное масло на сковороде. Обжарьте пирожки до румяности, по 3-4 минуты с каждой стороны.
После обжарки, выложите пирожки на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла.
Подавайте пирожки горячими. Они отлично сочетаются с зеленью или выбранными соусами. Приятного аппетита!
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