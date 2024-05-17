Учёные обнаружили взаимосвязь между изменениями климата, деменцией и склерозом

Изменения климата оказывают влияние на здоровье мозга

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные обнаружили, что климатические изменения оказывают влияние на здоровье мозга. Конкретно, учёные из Университетского колледжа Лондона выявили связь между резкими изменениями температуры и заболеваниями, связанными с нарушениями когнитивных функций мозга.

Фото: Freepik by Ads is licensed under CC0

По данным Lancet, наиболее остро влияние климатических изменений ощущают на себе люди, имеющие неврологические или психические расстройства.

Причиной этого является то, что когнитивные нарушения не позволяют мозгу правильно адаптироваться к изменениям в окружающей среде.

Например, при резком потеплении у людей, имеющих болезнь Альцгеймера, деменцию или склероз, наблюдаются головные боли, общее ухудшение состояния здоровья, которое в некоторых случаях может привести к летальному исходу.

По мнению ученых, это происходит потому, что люди с психическими отклонениями не могут адекватно оценить ситуацию и вред от погодных факторов, к примеру, поддержание водного баланса, выбор подходящей одежды или своевременное обращение за помощью при ухудшении самочувствия.