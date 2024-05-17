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Учёные обнаружили взаимосвязь между изменениями климата, деменцией и склерозом

Изменения климата оказывают влияние на здоровье мозга

1:13
Здоровье

Учёные обнаружили, что климатические изменения оказывают влияние на здоровье мозга. Конкретно, учёные из Университетского колледжа Лондона выявили связь между резкими изменениями температуры и заболеваниями, связанными с нарушениями когнитивных функций мозга.

Изменения климата оказывают влияние на здоровье мозга
Фото: Freepik by Ads is licensed under CC0

По данным Lancet, наиболее остро влияние климатических изменений ощущают на себе люди, имеющие неврологические или психические расстройства.

Причиной этого является то, что когнитивные нарушения не позволяют мозгу правильно адаптироваться к изменениям в окружающей среде.

Например, при резком потеплении у людей, имеющих болезнь Альцгеймера, деменцию или склероз, наблюдаются головные боли, общее ухудшение состояния здоровья, которое в некоторых случаях может привести к летальному исходу.

По мнению ученых, это происходит потому, что люди с психическими отклонениями не могут адекватно оценить ситуацию и вред от погодных факторов, к примеру, поддержание водного баланса, выбор подходящей одежды или своевременное обращение за помощью при ухудшении самочувствия.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Сутулина Наталия
Специализируется на диагностике и лечении сосудистых заболеваний головного мозга, дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата, профилактикой и лечением головокружений, невралгий, атеросклероза, вегетососудистой дистании, головных болей и других заболеваний нервной системы
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
Специалист Нуцалханов Тимур
Занимается полным неврологическим обследованием, изучением работоспособности черепных нервов, лечением головной боли, цереброваскулярной патологии (хроническая ишемия головного мозга, синдром вертебро-базиллярной недостаточности, последствия перенесённых острых нарушений мозгового кровообращения).
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