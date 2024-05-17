Летние косметологические процедуры: что выбрать и чего избегать

Какие процедуры допустимо и недопустимо проводить в салоне в летний сезон

1:16 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Врач-дерматокосметолог клиники "Время Красоты" делилась рекомендациями о том, какие косметологические процедуры являются идеальными вариантами на летний период, а какие лучше отложить до осени.

Фото: flickr.com by Kashirin Nickolai is licensed under Attribution 2.0 Generic

Среди процедур, которые можно проводить летом, выделились биоревитализация, фототерапия BBL и инъекции ботокса. Биоревитализация помогает увлажнить кожу и минимизировать фотоповреждения, фототерапия BBL эффективна в борьбе с куперозом, акне и для омоложения кожи, а инъекции ботокса разглаживают мимические морщины и предотвращают их появление. С другой стороны, контурная пластика с использованием филлеров гиалуроновой кислоты считается менее предпочтительной процедурой в летний сезон.

Что касается запретных процедур на летний период, то врач рекомендует избегать лазерных шлифовок, игольчатого RF-лифтинга с агрессивными параметрами и глубинных пилингов, чтобы предотвратить возможные осложнения, такие как пигментация и ожоги. Однако, поверхностные пилинги на основе миндальной или молочной кислоты в невысоких дозах остаются допустимыми вариантами для проведения летом.



