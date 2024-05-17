Летние косметологические процедуры: что выбрать и чего избегать

Врач-дерматокосметолог клиники "Время Красоты" делилась рекомендациями о том, какие косметологические процедуры являются идеальными вариантами на летний период, а какие лучше отложить до осени.
Среди процедур, которые можно проводить летом, выделились биоревитализация, фототерапия BBL и инъекции ботокса. Биоревитализация помогает увлажнить кожу и минимизировать фотоповреждения, фототерапия BBL эффективна в борьбе с куперозом, акне и для омоложения кожи, а инъекции ботокса разглаживают мимические морщины и предотвращают их появление. С другой стороны, контурная пластика с использованием филлеров гиалуроновой кислоты считается менее предпочтительной процедурой в летний сезон.
Что касается запретных процедур на летний период, то врач рекомендует избегать лазерных шлифовок, игольчатого RF-лифтинга с агрессивными параметрами и глубинных пилингов, чтобы предотвратить возможные осложнения, такие как пигментация и ожоги. Однако, поверхностные пилинги на основе миндальной или молочной кислоты в невысоких дозах остаются допустимыми вариантами для проведения летом.
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