Садальский поделился архивным фото со звездой фильма "Афоня" Бориславом Брондуковым

Станислав Садальский рассказал, как готовил юшку с народным артистом Украины Бориславом Брондуковым.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" опубликовал в своём Telegram-канале архивный чёрно-белый снимок.
На фото Садальский запечатлён с актёром, известным российскому зрителю по фильму "Афоня", "Мимино", "Женитьба".
"На берегу великой реки Волга, решили приготовить юшку из разнорыбицы и сала! Главный секрет: юшка по-Брондуковски — это два в одном: здесь сразу и первое, и второе блюдо, чем она и замечательна", — написал заслуженный артист РСФСР.
Садальский рассказал, что папа актёра был русским, а мама полячкой. Настоящее имя актёра — Болеслав.
Актёр скончался в 2004 году на Украине.
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