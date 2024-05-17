Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Западные СМИ заподозрили Анджелину Джоли и Аугуста Диля в романе
Турагент посоветовал, куда поехать на отдых с семьей
Аппетитный ужин: свинина с соевым соусом и пастой лингвини
Эксперт Мельцов: оформить страховку для электросамоката легко
Создан вирус для доставки генной терапии болезни Паркинсона прямо в мозг
Какие процедуры допустимо и недопустимо проводить в салоне в летний сезон
Продюсер Морозов: карьера Королёвой пошла на спад после развода с Николаевым
Ирина Безрукова похвалила Бузову: самая популярная девушка страны
Каждый десятый квадратный метр ИЖС в России построен в Подмосковье
Садальский поделился архивным фото со звездой фильма "Афоня" Бориславом Брондуковым

Садальский показал архивное фото с актёром Бориславом Брондуковым

0:53
Шоу-бизнес

Станислав Садальский рассказал, как готовил юшку с народным артистом Украины Бориславом Брондуковым.

Садальский показал архивное фото с актёром Бориславом Брондуковым
Фото: @StasSadalskiy by Телеграм-канал Стаса Садальского is licensed under public doman

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" опубликовал в своём Telegram-канале архивный чёрно-белый снимок.

На фото Садальский запечатлён с актёром, известным российскому зрителю по фильму "Афоня", "Мимино", "Женитьба".

"На берегу великой реки Волга, решили приготовить юшку из разнорыбицы и сала! Главный секрет: юшка по-Брондуковски — это два в одном: здесь сразу и первое, и второе блюдо, чем она и замечательна", — написал заслуженный артист РСФСР.

Садальский рассказал, что папа актёра был русским, а мама полячкой. Настоящее имя актёра — Болеслав.

Актёр скончался в 2004 году на Украине.

Борислав Брондуков. Как угасал мастер эпизода и обожаемый советский актер
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Продюсер Яна Рудковская показала королевский завтрак младшего сына Арсения

Продюсер Яна Рудковская продемонстрировала особенные завтраки для младшего сына Арсения.

Яна Рудковская показала, чем кормит сына на завтрак
Сестра Ольги Бузовой Анна рассказала об их отношениях
"Она ко мне не имеет никакого отношения": сестра Ольги Бузовой рассказала о конфликтах с певицей
Рассказываем о высокоурожайном сорте огурцов
Рокер Валерий Кипелов рассказал, какая песня Шамана довела его до слез
Лидеры стран БРИКС отказываются от присутствия на "мирной конференции" в Швейцарии Любовь Степушова Всё больше граждан Украины превращаются в тех, кто ждёт русских Дмитрий Плотников Такой неожиданный новый министр обороны России: как же мы проворонили этот вариант? Андрей Николаев
"Я много раз ходил по краю": Топалов рассказал о том, как Тодоренко повлияла на его судьбу
Сын Олега Газманова показал изменившегося до неузнаваемости Михаила Шуфутинского
Неожиданное признание: фигуристка Медведева рассказала о своих чувствах к сыну Авербуха
Неожиданное признание: фигуристка Медведева рассказала о своих чувствах к сыну Авербуха
Последние материалы
Западные СМИ заподозрили Анджелину Джоли и Аугуста Диля в романе
Турагент посоветовал, куда поехать на отдых с семьей
Аппетитный ужин: свинина с соевым соусом и пастой лингвини
Эксперт Мельцов: оформить страховку для электросамоката легко
Создан вирус для доставки генной терапии болезни Паркинсона прямо в мозг
Какие процедуры допустимо и недопустимо проводить в салоне в летний сезон
Продюсер Морозов: карьера Королёвой пошла на спад после развода с Николаевым
Ирина Безрукова похвалила Бузову: самая популярная девушка страны
Садальский показал архивное фото с актёром Бориславом Брондуковым
Каждый десятый квадратный метр ИЖС в России построен в Подмосковье
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников