Садальский поделился архивным фото со звездой фильма "Афоня" Бориславом Брондуковым

Садальский показал архивное фото с актёром Бориславом Брондуковым

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Станислав Садальский рассказал, как готовил юшку с народным артистом Украины Бориславом Брондуковым.

Фото: @StasSadalskiy by Телеграм-канал Стаса Садальского is licensed under public doman

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" опубликовал в своём Telegram-канале архивный чёрно-белый снимок.

На фото Садальский запечатлён с актёром, известным российскому зрителю по фильму "Афоня", "Мимино", "Женитьба".

"На берегу великой реки Волга, решили приготовить юшку из разнорыбицы и сала! Главный секрет: юшка по-Брондуковски — это два в одном: здесь сразу и первое, и второе блюдо, чем она и замечательна", — написал заслуженный артист РСФСР.

Садальский рассказал, что папа актёра был русским, а мама полячкой. Настоящее имя актёра — Болеслав.

Актёр скончался в 2004 году на Украине.

Борислав Брондуков. Как угасал мастер эпизода и обожаемый советский актер